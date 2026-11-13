Ayushman Bharat Yojana New Rules 2026: प्राइवेट अस्पतालों में बंद हो सकता है 112 बीमारियों का इलाज, आयुष्मान कार्डधारकों के लिए बैड न्यूज!

Ayushman Bharat Yojana New Rules 2026: आयुष्मान भारत स्कीम (Ayushman Bharat scheme) के फ़ायदों को जल्द ही 112 मेडिकल पैकेज में मुफ़्त इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में ही जाना होगा, क्योंकि केंद्र 1 दिसंबर, 2026 से प्राइवेट पैनल वाली सुविधाओं से इन प्रोसीजर को हटाने जा रहा है.

नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) ने सभी स्टेट हेल्थ अथॉरिटी (SHAs) को निर्देश दिया है कि वो 89 और इलाज पैकेज सिर्फ़ सरकारी अस्पतालों के लिए रिज़र्व करें, जो पहले से ही सरकारी सेंटर तक सीमित 23 पैकेज के अलावा हैं. NHA का मकसद अपने ट्रांज़ैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) के ज़रिये पूरे देश में इस बदलाव को स्टैंडर्ड बनाना है, लेकिन अलग-अलग राज्यों के पास यह तय करने का अधिकार है कि वे प्राइवेट अस्पतालों से इन पैकेज को हटाएं या नहीं?

कौन से इलाज सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं

राज्य अधिकारियों को एक फॉर्मल बातचीत में NHA के डिप्टी सेक्रेटरी डॉ. शैलेश ने कन्फर्म किया कि रिज़र्व पैकेज की अपडेटेड लिस्ट 1 दिसंबर से TMS प्लेटफॉर्म पर लाइव हो जाएगी. इस बदलाव में 7 बड़े डिपार्टमेंट में डे-केयर प्रोसीजर, सर्जरी और लंबे समय तक चलने वाले इलाज शामिल हैं. जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गायनेकोलॉजी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ENT और ऑप्थल्मोलॉजी. सरकारी सुविधाओं के लिए तय की गई मुख्य कंडीशन और प्रोसीजर में शामिल हैं.

सर्जरी और गायनेकोलॉजी: मोतियाबिंद के ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टॉमी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP), सिस्ट और फिस्टुला हटाना, बायोप्सी और फ्रैक्चर मैनेजमेंट.

जनरल मेडिसिन: हाई-रिस्क डिलीवरी, गंभीर एनीमिया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और गंभीर डायरिया। मेंटल हेल्थ और ENT: साइकेट्रिक केयर, मूड डिसऑर्डर, एंग्जायटी, ADHD, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग और रेगुलर ENT इंटरवेंशन.

यह क्यों ज़रूरी है और राज्य कैसे तैयारी कर रहे हैं

हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स के लिए रेगुलर और सेकेंडरी-केयर पैकेज रिज़र्व करने का मकसद प्राइवेट फैसिलिटीज़ को ज़्यादा पेमेंट पर रोक लगाना है, साथ ही फंड्स को सरकारी हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत करने में लगाना है।

दिसंबर में रोलआउट लागू करने से पहले राज्य अभी स्टाफिंग लेवल और सर्जिकल कैपेसिटी का ऑडिट कर रहे हैं. उत्तराखंड में जहां 350 से ज़्यादा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस स्कीम के तहत एम्पैनल्ड हैं. SHA ने मेडिकल एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करना और फैसिलिटी डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है. दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. RS बिष्ट ने कन्फर्म किया कि पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल्स पहले से ही लगभग सभी लिस्टेड प्रोसीजर कर रहे हैं और स्टेट अथॉरिटी को कैपेसिटी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं.

पैकेज में बड़े बदलाव के साथ-साथ गलत इलाज के लिए डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले मरीज़ों को एक सख्त प्रोसीजरल ज़रूरत का सामना करना पड़ेगा, जिसमें अब शिकायतें सिर्फ़ 10 रुपये के एफिडेविट पर ही स्वीकार की जाएंगी.

बैकग्राउंड और आगे क्या होगा

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों ने कुछ खास आयुष्मान पैकेज के लिए पब्लिक हॉस्पिटल में रिज़र्वेशन पहले ही थोड़ा-बहुत लागू कर दिया है.

आने वाले हफ़्तों में पूरे भारत में राज्य हेल्थ अथॉरिटी अपनी कैपेसिटी का असेसमेंट फ़ाइनल करेंगी और NHA को बताएंगी कि क्या वे अपने पैनल वाले हॉस्पिटल नेटवर्क में 1 दिसंबर से एक जैसा बदलाव अपनाएंगे.