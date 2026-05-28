आयुर्वेद का अमृतफल… विटामिन सी का खजाना है यह सूखा फल, बालों को देता पोषण, 6 बड़े फायदे कर देंगे हैरान

Dry Amla Health Benefits: हमारे आसपास तमाम ऐसे पेड़-पौधे हैं जिनके फल सेहत के लिए औषधि साबित होते हैं. आंवला ऐसे ही फलों में से एक है. आंवले को आयुर्वेद में अमृतफल कहा गया है. यह विटामिन-सी का सबसे बेहतरीन स्रोत माना जाता है. बता दें कि, 100 ग्राम आंवले में करीब 900 मिलीग्राम विटामिन-सी या एस्कॉर्बिक एसिड (Ascorbic acid) पाया जाता है. वैसे तो, जिन चीज़ों में विटामिन-सी होता है, खाने की उन चीज़ों को गर्म करने पर उसके गुण ख़त्म हो जाते हैं, जबकि आंवले में खास बात यह है कि गर्म करने या सुखाने पर भी इसमें विटामिन-सी बरकरार बना रहता है.

बता दें कि, आंवले में पाया जाने वाला क्रोमियम नामक तत्व डायबिटीज़ में बहुत फायदेमंद है. इसके सेवन से विटामिन-सी और दूसरे पोषक-तत्वों की आपूर्ति भी शरीर में होती रहती है. रही बात सूखे आंवले की, तो यह हमारी सेहत और त्वचा के साथ ही बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. अब सवाल है कि आखिर, सूखा आंवला खाने के क्या फायदे हैं? आइए जानते हैं सूखे आंवले के सेहत लाभ के बारे में.

सूखे आंवले के सेहत लाभ

इम्यूनिटी बूस्ट करे: आंवला विटामिन-सी, ए व फाइटोन्यूट्रिएंट्स के साथ ही एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. इतना ही नहीं सूख जाने पर भी आंवले में ये सभी गुण बने रहते हैं. ये सारे तत्व शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को मजबूती देने में मददगार होती हैं.

प्रेग्नेंसी में उल्टी रोके: सूखा आंवला मुंह में रखकर चूसने से प्रेग्नेंसी के दौरान बार-बार आने वाली उल्टियों और जी मिचलाने जैसी समस्याओं में काफी राहत मिलती है. गर्भवती महिलाओं को सूखा आंवला खासतौर पर इस्तेमाल करना चाहिए. इसके सेवन से आंवले में मौजूद विटामिन और अन्य पोषक-तत्व भी मां के शरीर को मिलता है.

पेट दर्द से राहत: सूखा आंवला पॉलीफिनॉल नाम के एंटी-ऑक्सीडेन्ट से भरपूर होता है, जो पेट में टॉक्सिन्स यानी कि विषैले-तत्वों को कम करता है. इस तरह से आंवला पेट दर्द में भी कारगर साबित हो सकता है, इसलिए पेट में जलन या ऐंठन जैसी शिकायत हो, तो सूखे आंवले का इस्तेमाल इसमें बहुत राहत पहुंचा सकता है.

मुंह की बदबू रोके: आंवले में मौज़ूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है. इसे आप चबाते हुए धीरे-धीरे खा सकते हैं. मुंह की बदबू की समस्या दूर करने के लिए यह कारगर उपाय है. इस बात का ध्यान रखें कि कच्चे आंवले को ज्यादा देर तक मुंह में रखने से दांतों को नुकसान पहुंच सकता है.

आंखों की रोशनी बढ़ाए: आंवले में विटामिन-सी और ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने और उन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं. इसलिए सूखे आंवले का नियमित सेवन करने से हमारी आंखों को भी बहुत फ़ायदा पहुंचता है.

एसिडिटी दूर करे: अक्सर तली-भुनी या मसालेदार चीजें ज्यादा खा लेने पर हमें पेट में एसिडिटी यानी अम्लपित्त की समस्या हो जाती है. ऐसे में सूखा आंवला बहुत फ़ायदेमंद है. सूखे आंवले का सेवन करने से एसिडिटी की दिक्कत में तुरंत राहत मिलती है.,क्योंकि आंवला खुद एसिडिक नेचर का होता है.