ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? बच्चों में क्यों बढ़ रहे हैं मामले, जानिए लक्षण और वजह

What is Autism Spectrum: बदलते जीवनशैली के बीच हाल के दिनों में कई ऐसी बीमारियां तेज़ी से फैली है जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था. ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, पिछले कुछ महीनों में इस बीमारी के मामले तेज़ी से बढ़ रहा है. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जो इससे पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार पर असर डालता है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 11, 2026 5:54:30 PM IST

What is Autism Spectrum: बदलते जीवनशैली के बीच हाल के दिनों में कई ऐसी बीमारियां तेज़ी से फैली है जिनके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था. ऐसी ही एक बीमारी है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, पिछले कुछ महीनों में इस बीमारी के मामले तेज़ी से बढ़ रहा है. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जो इससे पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार पर असर डालता है. जिससे वे ट्रिगर्स के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते है. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लक्षण बच्चों में बचपन से ही दिखने लगते है. इसलिए अगर इस कंडीशन का तुरंत इलाज न किया जाए, तो इसका मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है.

ऑटिज़्म रिसर्च जर्नल में छपी एक स्टडी में पाया गया कि दुनिया भर में हर 10,000 बच्चों में से लगभग 100 बच्चे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से पीड़ित है. एक रिपोर्ट के अनुसार यह मेंटल डिसऑर्डर लड़कियों की तुलना में लड़कों में चार गुना ज़्यादा आम है. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ने हाल के सालों में ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों की संख्या को तीन गुना कर दिया है, जो बहुत चिंता की बात है.

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है?

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक मुश्किल डिसेबिलिटी है जिसमें व्यक्ति ठीक से बातचीत करने और खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता खो देता है. यह कंडीशन दूसरों के व्यवहार और एक्सप्रेशन को समझने की क्षमता को भी कम कर देती है. इस कंडीशन वाले लोगों को नॉर्मल तरीके से व्यवहार करने में मुश्किल होती है.

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रकार

जैसा कि कुछ एक्टिविस्ट ने हाल ही में चर्चा की है, ऑटिज़्म तीन अलग-अलग तरह का होता है. ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम, और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, अब इन सभी को एक ही नाम से जोड़ दिया गया है, जिसे ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है. फिर भी जबकि लोग उन्हें अलग-अलग नामों से जानते थे, पुराने शब्द अक्सर इनके लिए इस्तेमाल होते है.

  • ऑटिस्टिक डिसऑर्डर या क्लासिकल ऑटिज़्म
  • परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर
  • एस्पर्जर सिंड्रोम

ऑटिज़्म के कारण

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के सही कारण अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट बताती हैं कि जेनेटिक्स एक बड़ा कारण है. ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों पर UCSF की एक स्टडी के अनुसार ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों की लगभग 50 प्रतिशत मांओं ने डिप्रेशन के लक्षण बताए है.

ऑटिज़्म वाले लोगों के लक्षण

  • बच्चों में बोलने में देरी
  •  एक ही शब्द दोहराना
  •  दूसरों को जवाब न देना
  •  अकेले रहना पसंद करना
  •  आंख मिलाने से बचना
  •  एक ही काम को बार-बार दोहराना
  •  हर दिन एक ही जगह से जाना 
  • एक ही काम या चीज़ में पूरी तरह डूबे रहना
  •  खुद को चोट पहुंचाना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना
  • दूसरों की भावनाओं को न समझना

