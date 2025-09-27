क्या अस्थमा बिगाड़ सकता है आपकी सेक्स लाइफ? जानें सांस की बीमारी और रोमांस के बीच का कनेक्शन
अस्थमा से जूझ रहे लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या यह बीमारी उनकी निजी जिंदगी और खासकर सेक्स लाइफ पर असर डाल सकती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 27, 2025 12:43:26 PM IST

How Asthma Affects Sex Life in Hindi: आज कल शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा के लक्षण और भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न और थकान जैसी समस्याएं उन मरीजों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देती हैं, जो पहले से अस्थमा से पीड़ित हैं.

अस्थमा के सामान्य लक्षण

अस्थमा आजीवन रहने वाली बीमारी है, जिसके कुछ प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

सांस लेते समय घरघराहट या सीटी जैसी आवाज

सांस फूलना और तेज सांस चलना

सीने में जकड़न और दर्द

बात करने में कठिनाई

थकान और घबराहट

बार-बार संक्रमण होना

क्या अस्थमा से सेक्स लाइफ पर असर पड़ता है?

डॉ का कहना है कि अस्थमा के लक्षण शारीरिक संबंध बनाने के दौरान और बढ़ सकते हैं. अगर सेक्स के समय आपको बार-बार सांस फूलना, खांसी, घबराहट या चेस्ट पेन जैसी दिक्कतें होती हैं, तो यह संकेत है कि आपका अस्थमा कंट्रोल में नहीं है.

हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते. बस आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी, ताकि रोमांस पर असर न पड़े और सेहत भी बनी रहे.

नींद की कमी कर रही पुरुषों बर्बाद, फर्टिलिटी पर पड़ रहा है सीधा असर, जानें बचाव के उपाय

अस्थमा मरीजों के लिए सेक्स के दौरान सावधानियां

अगर संबंध बनाते समय सांस ज्यादा फूलने लगे तो तुरंत अपने पार्टनर को रोकें.

जरूरत पड़ने पर इनहेलर का इस्तेमाल करें और शांत होकर आराम करें.

कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा कोशिश की जा सकती है, लेकिन अगर समस्या बार-बार हो रही है तो कुछ दिनों का ब्रेक लें.

सेंटेड परफ्यूम, कैंडल या ऑयल जैसी चीज़ों से बचें, क्योंकि इनकी खुशबू अस्थमा के लक्षणों को ट्रिगर कर सकती है.

