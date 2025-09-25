35 की उम्र के बाद कम हो गई है बिस्तर पर फुर्ती! डाइट में शामिल करें यह जड़ीबूटी, वियाग्रा से भी ज्यादा इफेक्टिव

How to improve Men’s Sexual Health: समय और उम्र के साथ शरीर की एनर्जी और स्टैमिना का कम होना आम बात है. 35-40 की उम्र के बाद महिलाओं ही नहीं, पुरुषों में भी हार्मोनल बदलाव, तनाव, थकान और अनहेल्दी डाइट की वजह से बिस्तर पर फुर्ती कम होने लगती है. जैसे-जैसे यह फुर्ती कम होती है, बेडरूम रोमांस का मजा भी जाने लगता है. ऐसे में लोग फटाफट असर करने वाली दवाइयों और सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करने लगते हैं. लेकिन, इन दवाइयों के साइड इफेक्टस भी होते हैं. अब सवाल उठता है कि बेडरूम रोमांस में बढ़ती उम्र के साथ भी फुर्ती कैसे रखी जा सकती है, तो बता दें हमारे आस-पास कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो एनर्जी बढ़ाने के साथ-साथ सेक्स लाइफ भी हेल्दी बना सकती हैं.

सेक्स लाइफ शानदार बना सकती है अश्वगंधा!

भागती-दौड़ती जिंदगी में सेक्सुअल डिजायर यानी सेक्स करने की इच्छा और परफॉर्मेंस पर असर पड़ने लगा है तो अश्वगंधा आपकी मदद कर सकती है. कई आयुर्वेदिक डॉक्टरों ने यह माना है कि अश्वगंधा एक नेचुरल और आयुर्वेदिक नुस्खा है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है.

टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मदद

35 की उम्र के बाद सेक्स हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन कम होने लगते हैं. जिसकी वजह से सेक्स करने की इच्छा कम होने लगती है. इतना ही नहीं, बेड पर परफॉर्मेंस भी मिनटों की रह जाती है. ऐसे में अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में मदद कर सकती है.

स्पर्म काउंट में बढ़ोतरी

कई रिसर्च में साबित हो चुका है कि अश्वगंधा लेने से लिबिडो यानी कामेच्छा बढ़ती है. जैसे-जैसे शरीर में कामेच्छा बढ़ती है और आप परफॉर्म बेहतर करने लगते हैं. वैसे-वैसे स्पर्म काउंट में भी बढ़ोतरी होने लगती है. यह जड़ीबूटी किसी जादू की छड़ी की तरह काम करती है.

सेक्स ड्राइव बढ़ाने में मदद

सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए वियाग्रा लेने से पहले अपनी डाइट में अश्वगंधा शामिल कर सकते हैं. अश्वगंधा को आयुर्वेद में पावरफुल सेक्सुअल स्टिमुलेंट यानी उत्तेजक के रूप में देखा गया है.

दरअसल, जब अश्वगंधा का सेवन किया जाताहै, तो पुरुषों के शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं. इससे ब्लड फ्लो अच्छा होता है और वह जेनिटल्स यानी जननांगों तक पहुंच पाता है. जिसकी वजह से सेक्सुअल डिजायर और संतुष्टि में बढ़ोतरी होती है.

डाइट में कैसे शामिल करें अश्वगंधा?

सेक्सुअल लाइफ और हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अश्वगंधा को अपनी डाइट में शामिल करना बहुत आसान है. आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह या स्टोर से अश्वगंधा पाउडर ला सकते हैं और इसे ठीक सोने से पहले ले सकते हैं.

अश्वगंधा का पाउडर सूखा न खाएं, नहीं तो यह गले में अटक सकता है. आप चाहें तो इसे हल्क गर्म दूध में घोलकर भी पी सकते हैं. वहीं, चाहें तो अश्वगंधा पाउडर लेने के बाद हल्का गर्म दूध पी सकते हैं. इसके अलावा अश्वगंधा के सप्लीमेंट भी डाइट में शामिल कर कसकते हैं. हालांकि, इससे पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.