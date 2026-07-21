रात बिस्तर पर जाने से पहले दूध संग लें यह ‘बूटी’, पुरुषों की ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में असरदार! ऐसे करें सेवन

Indian Viagra Ashwagandha: बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता तनाव, अनियमित खानपान और पर्याप्त नींद की कमी का असर अब पुरुषों की सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है. इसी का नतीजा है कि, कम उम्र में ही थकान, कमजोरी, स्टैमिना की कमी और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लोगों में देखी जा रही हैं. ऐसे में कई लोग तुरंत राहत पाने के लिए महंगी दवाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन इनके दुष्प्रभाव का जोखिम भी बना रहता है. आयुर्वेद में एक ऐसी जड़ी-बूटी का जिक्र मिलता है, जिसे पुरुषों की ताकत और स्टैमिना बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

जी हां, यह जड़ी-बूटी है अश्वगंधा, जिसे कई लोग ‘इंडियन जिनसेंग’ भी कहते हैं. कुछ लोग इसे बोलचाल में ‘भारतीय वियाग्रा’ भी कहते हैं. माना जाता है कि अश्वगंधा तनाव कम करने, ऊर्जा बढ़ाने और यौन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है. अब सवाल है कि आखिर, अश्वगंधा पुरुषों की डिजायर को कैसे करता है बूस्ट? अश्वगंधा किन परेशानियों का समाधान? आइए जानते हैं इस बारे में-

पुरुषों की डिजायर को कैसे बूस्ट करता है अश्वगंधा?

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक, अश्वगंधा कोर्टिसोल के लेवल को घटाकर तनाव और थकान कम करती है, जिससे पुरुषों की डिजायर में सुधार होता है. इसके साथ ही यह टेस्टोस्टेरोन का स्तर संतुलित रखकर स्पर्म की गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता बढ़ा सकती है. अश्वगंधा ब्लड फ्लो को भी बेहतर बनाती है, जो उत्तेजना और सहनशक्ति में मदद करता है. नियमित सेवन से ऊर्जा, सहनशक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि देखी जाती है.

अश्वगंधा मर्दों के लिए क्यों बना वरदान?

अश्वगंधा का पुरुष की हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव होता है. कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अश्वगंधा के सेवन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन (ईडी) भी ठीक हो जाता है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब संबंध बनाते समय पुरुषों में उत्तेजना नहीं होना है. अध्ययन के मुताबिक, अश्वगंधा के अर्क में लगभग 35 विभिन्न रासायनिक तत्व पाए जा सकते हैं. हालांकि, इसका अब तक कोई विशेष सक्रिय घटक निर्धारित नहीं किया गया है. यानी ऐसी जड़ी-बूटी जो सेक्शुअल डिजायर,प्लेजर या स्टेमिना में सुधार के लिए उपयोग की जाती है.

अश्वगंधा के कई और फायदे