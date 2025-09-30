सेक्स लाइफ की कमजोरी और शीघ्रपतन की परेशानी का आसान उपाय जानें अश्वगंधा के असरदार फायदे
Ashwagandha Benfites: आज कल के समय में लोग ज्यादा देर तक सेक्स ना कर पाने और रोमांस में मन ना लगने जैसी समस्याओं से परेशान रहते हैं ऐसे में आईए जानतें है इसके लिए अश्वगंधा (Ashwagandha) कितना लाभकारी रहेगा.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: September 30, 2025 2:23:37 PM IST

Ashwagandha for sexual Health: आज के आधुनिक जीवनशैली, मानसिक तनाव, हस्तमैथुन और खराब नींद के कारण लोगों में शीघ्रपतन की समस्या आम हो गई है. शीघ्रपतन पुरुषों में वैवाहिक कलह जैसी कई समस्याओं का कारण बन सकता है. लेकिन शीघ्रपतन की समस्या से जूझ रहे अक्सर पुरुष दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं. वहीं पुरुषों के शीघ्रपतन के लिए आयुर्वेद में अश्वगंधा (Ashwagandha) को बहुत फायदेमंद माना जाता है. अश्वगंधा को पुरुषों की सेक्स समस्याओं के लिए एक प्रभावी जड़ी-बूटी माना जाता है. आइए जानतें हैं अश्वगंधा के लाभों के बारे में .

शीघ्रपतन क्या है?

यह पुरुषों में होने वाली एक सेक्स से जुड़ी समस्या है. शीघ्रपतन के वजह से लोग तुरंत स्खलित हो जाते हैं, जिससे उन्हें और उनके साथी को संतुष्टि नहीं मिल पाती. शीघ्रपतन पुरुष और महिला दोनों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से नकारात्मक हो सकता है. आजकल तनाव इतना बढ़ गया है कि इससे शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी समस्याएं होती हैं. शीघ्रपतन न केवल पुरुषों के यौन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि कई अन्य समस्याओं को भी कम करता है.

  • पुरुषों में शीघ्रपतन के कारण
  • मानसिक तनाव और चिंता
  • अत्यधिक उत्तेजना
  • यौन अनुभव की कमी
  • हार्मोनल असंतुलन
  • अनियमित दिनचर्या
  • टेस्टोस्टेरोन की कमी

अश्वगंधा शीघ्रपतन में कैसे सहायक है?

शीघ्रपतन पुरुषों में एक आम समस्या है जिसके लिए आयुर्वेदिक उपचार बहुत फायदेमंद हो सकता है. आईए समझते हैं अश्वगंधा कैसे फायदेमंद है.

तनाव कम करता है

तनाव शीघ्रपतन के कारणों में से एक है, जिसे अश्वगंधा के सेवन से कम किया जा सकता है. अश्वगंधा को एक एडाप्टोजेन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने में मदद करता है. इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन द्वारा किए गए शोध के अनुसार, अश्वगंधा पुरुषों में कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है. यह पुरुषों में हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है और शीघ्रपतन की समस्या को कम करता है.

नसों को मजबूत करता है

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का कहना है कि कमजोर नसें पुरुषों की शुक्राणुओं को बनाए रखने की क्षमता को कम कर देती हैं, जिससे शीघ्रपतन होता है. अश्वगंधा नसों को मजबूत बनाता है और शुक्राणु स्खलन में देरी करने में मदद करता है.

हार्मोन्स को संतुलित करता है

अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जो यौन क्षमता, उत्तेजना और शुक्राणु प्रतिधारण के लिए जरूरी है. एक अध्ययन के अनुसार, अश्वगंधा लेने वाले पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन में 17% की वृद्धि देखी गई.

कमजोरी दूर करें

शीघ्रपतन का एक कारण कमजोरी और सहनशक्ति की कमी है. अश्वगंधा मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की शक्ति बढ़ाकर सहनशक्ति को मजबूत करता है.

शीघ्रपतन दुर करने के लिए अश्वगंधा कैसे खाएं

अश्वगंधा चूर्ण: रोज रात को सोने से पहले 2 से 3 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण दूध या शहद के साथ लें.

अश्वगंधा कैप्सूल या टैबलेट: भोजन के बाद दिन में 1-2 बार अश्वगंधा कैप्सूल लें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

Tags: AshwagandhaAshwagandha for couplesAshwagandha for premature ejaculationbenefits of Ashwagandhahow to improve sex life
सेक्स लाइफ की कमजोरी और शीघ्रपतन की परेशानी का आसान उपाय जानें अश्वगंधा के असरदार फायदे

