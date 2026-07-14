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क्या Periods Cramp हार्ट अटैक जितनी दर्दनाक होता है? कांप उठती है महिलाओं की रूह; रिसर्च क्या कहती है

Period Cramps: पीरियड (मासिक धर्म) हर महीने होने वाली एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर गर्भाशय (बच्चेदानी) की अंदरूनी परत को खून के साथ बाहर निकालता है. इस दौरान शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिंस नाम के रसायन बनते हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करते हैं.

By: Heena Khan | Published: July 14, 2026 3:10:47 PM IST

periods cramp
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Period Cramps: पीरियड (मासिक धर्म) हर महीने होने वाली एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है, जिसमें शरीर गर्भाशय (बच्चेदानी) की अंदरूनी परत को खून के साथ बाहर निकालता है. इस दौरान शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिंस नाम के रसायन बनते हैं, जो गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने में मदद करते हैं. यही सिकुड़न पीरियड के दौरान पेट और कमर में दर्द या ऐंठन का कारण बनती है. कुछ लोगों को केवल हल्का दर्द होता है, जबकि कुछ को इतनी तेज़ ऐंठन होती है कि रोज़मर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है. इस दर्द को डॉक्टर डिस्मेनोरिया (Dysmenorrhea) कहते हैं. यह दर्द अक्सर पीरियड शुरू होने से कुछ घंटे पहले शुरू हो जाता है और 2 से 3 दिन तक रह सकता है. पहले 24 से 36 घंटे के दौरान दर्द सबसे ज़्यादा महसूस होता है. दर्द की तीव्रता हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है और यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिंस की मात्रा कितनी है.

क्या पीरियड का दर्द हार्ट अटैक जितना हो सकता है?

कुछ लोगों का मानना है कि पीरियड का दर्द हार्ट अटैक जितना तेज़ हो सकता है. इस विषय पर बहुत कम वैज्ञानिक शोध उपलब्ध हैं, इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि दोनों का दर्द वास्तव में एक जैसा होता है. हालांकि, साल 2018 में प्रकाशित एक लेख में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन गुइलेबॉड ने बताया था कि कई मरीज़ों ने अपने पीरियड की ऐंठन को “लगभग हार्ट अटैक जितना दर्दनाक” बताया. यह उनकी व्यक्तिगत अनुभूति थी, न कि वैज्ञानिक रूप से साबित तुलना. इसलिए हर व्यक्ति का दर्द अलग होता है और उसे सीधे हार्ट अटैक के दर्द के बराबर नहीं माना जा सकता. फिर भी, यह सच है कि कुछ लोगों को पीरियड के दौरान इतना गंभीर दर्द होता है कि उन्हें दवा लेनी पड़ती है या आराम करना पड़ता है. यदि दर्द बहुत ज़्यादा हो, हर महीने बढ़ता जाए या सामान्य जीवन प्रभावित होने लगे, तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.

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पीरियड के दर्द का रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर

डिस्मेनोरिया मासिक धर्म वाली लगभग 45 से 95 प्रतिशत महिलाओं और किशोरियों को किसी न किसी स्तर पर प्रभावित करता है. इनमें से लगभग आधी लोग अपने दर्द को मध्यम या गंभीर बताते हैं. कई अध्ययनों के अनुसार, लगभग 3 से 33 प्रतिशत महिलाओं को इतना तेज़ दर्द होता है कि वे 1 से 3 दिनों तक स्कूल, कॉलेज या नौकरी पर नहीं जा पातीं. कुछ महिलाओं को हर छह महीने में कम से कम एक दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है या काम के घंटे कम करने पड़ते हैं. इसका असर केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानसिक स्थिति, आत्मविश्वास, पढ़ाई, नौकरी, परिवार और दोस्तों के साथ संबंधों तथा सामाजिक गतिविधियों पर भी पड़ता है. इसलिए पीरियड के दर्द को सामान्य कहकर नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए. यदि दर्द लगातार बहुत तेज़ हो, दवाओं से भी आराम न मिले या इसके साथ बहुत ज़्यादा रक्तस्राव, बुखार या अन्य असामान्य लक्षण हों, तो तुरंत स्त्री रोग विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए.

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Tags: health tipsperiods painWomen Health Tips
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