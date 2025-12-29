Explainer: अगर आप भी पी रहे पैक्ड फ्रूट जूस, तो हो जाएं सावधान…चुकानी पड़ सकती है बड़ी कीमत!

Packed Fruit Juice: पैक्ड फ्रूट जूस असल में उतने हेल्दी नहीं होते हैं, जितने हम सोचते हैं या फिर कंपनी बताती है. इनमें अक्सर काफी ज्यादा मात्रा में चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. जिसके कारण आपका वजन, मधुमेह (diabetes) और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. वहीं फल फाइबर और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसीलिए आपको पैक्ड जूस से ज्यादा फ्रैश जूस पीएं. ताजे फल और घर पर बना जूस सेहत के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है.

पैक्ड जूस के नुकसान

हाई शुगर : इनमें प्राकृतिक शुगर के साथ-साथ काफी मात्रा में अतिरिक्त चीनी होती है. जो सेहत के लिए काफी हानिकारक होती है.

पोषक तत्वों की कमी: इनमें फल का फाइबर , विटामिन और मिनरल्स कम होते हैं क्योंकि ये कॉन्सन्ट्रेट से बनते हैं.

केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव्स : आर्टिफिशियल फ्लेवर , कलर और अन्य रसायन कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

स्वास्थ्य जोखिम: ज़्यादा सेवन से मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज , हृदय रोग और पेट के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है.

बच्चों- बड़ों के लिए सुरक्षित नहीं टेट्रा पैक

टेट्रा पैक जूस बच्चों और बड़ों के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माने जाते क्योंकि इनमें फाइबर कम और चीनी ज़्यादा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है; ये असली फल के जूस की तुलना में कम पौष्टिक होते हैं और इनमें प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं, हालांकि टेट्रा पैक की पैकेजिंग खुद बाहरी प्रदूषण से बचाने में मदद करती है, पर असली और ताज़ा जूस ही सबसे अच्छा विकल्प है, खासकर बच्चों के लिए.

टेट्रा पैक की पैकेजिंग

टेट्रा पैक एक कंपोजिट मटेरियल है और इसे रीसायकल करना मुश्किल होता है, और इसमें मौजूद परतें (एल्युमिनियम फ़ॉइल) स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं पैदा करती हैं. आपको पैकेट वाले जूस की जगह फ्रैश फलों का जूस पीना चाहिए. ताकी आपकी सेहत अच्छी बनी रहे.

पैक्ड जूस में आर्टिफिशियल रंग मिलाना कितना खतरनाक ?

पैक्ड जूस में आर्टिफिशियल रंग (कृत्रिम रंग) मिलाना स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है, खासकर अगर इनकी मात्रा अधिक हो या लंबे समय तक सेवन किया जाए. भारत में FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा कुछ सिंथेटिक रंगों के इस्तेमाल की अनुमति है, लेकिन सीमित मात्रा में और केवल permitted levels तक. फिर भी, कई अध्ययनों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इनके नुकसान गंभीर हैं.

सेहत पर पड़ेगा बुरा हाल