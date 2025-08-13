Home > हेल्थ > Anti Obesity Drugs: वजन घटाने की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर! सिर्फ 3000 में मिलेंगीं 30 हजार की दवाइयां? जानें कब तक खरीद सकते हैं आप

Anti Obesity Drugs: भारत वजन घटाने की क्रांति के कगार पर है। जो लंबे समय से अति-धनवानों के लिए आरक्षित एक विलासिता थी, वह अब मुख्यधारा बनने की कगार पर है। सेमाग्लूटाइड जैसी मोटापा-रोधी दवाओं की कीमत 30,000 रुपये प्रति माह से घटकर केवल 3,000 रुपये प्रति माह होने वाली है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 13, 2025 17:42:20 IST

Anti Obesity Drugs: भारत वजन घटाने की क्रांति के कगार पर है। जो लंबे समय से अति-धनवानों के लिए आरक्षित एक विलासिता थी, वह अब मुख्यधारा बनने की कगार पर है। सेमाग्लूटाइड जैसी मोटापा-रोधी दवाओं की कीमत 30,000 रुपये प्रति माह से घटकर केवल 3,000 रुपये प्रति माह होने वाली है, जिससे वज़न की समस्या से जूझ रहे लाखों भारतीयों को आखिरकार जीवन बदलने वाले इलाज तक पहुँच मिल सकती है।

जैसे-जैसे दवा कंपनियाँ बाज़ार में किफ़ायती जेनेरिक दवाओं की बाढ़ लाने की तैयारी कर रही हैं, 2026 में न केवल अगली पीढ़ी की वज़न घटाने वाली दवाओं का आगमन होगा, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य परिवर्तन की शुरुआत भी होगी।

क्या हम इसके आने वाले परिणामों के लिए तैयार हैं?

विश्व स्तर पर, ओज़ेम्पिक और वेगोवी जैसी GLP 1 दवाओं ने 2021 से अब तक लगभग 2 करोड़ लोगों को वज़न कम करने में मदद की है। लेकिन भारत में? अब तक इनकी पहुँच बेहद धीमी और बेहद महंगी रही है। इन ब्लॉकबस्टर दवाओं का मुख्य घटक, सेमाग्लूटाइड, 2026 में न केवल भारत में, बल्कि कनाडा, चीन, ब्राज़ील और सऊदी अरब सहित 80 से ज़्यादा देशों में पेटेंट से बाहर हो रहा है।

ऐसा होने पर, कीमतों में भारी गिरावट आने की उम्मीद है—85 से 90 प्रतिशत तक। इसका मतलब है कि जो दवा कभी 20,000 से 30,000 रुपये प्रति माह की थी, वह जल्द ही मात्र 2,500 से 4,000 रुपये में उपलब्ध हो सकती है। लगभग 17,000 रुपये प्रति माह कमाने वाले औसत भारतीय के लिए, यह पूरी तरह से पहुँच से बाहर से संभव होने की ओर एक बड़ा बदलाव है।

मोटापे की देखभाल तक किसकी पहुँच होगी, इसमें यह एक बुनियादी बदलाव होगा। हम महानगरों के विशिष्ट क्लीनिकों से वज़न घटाने वाली दवाओं को आम भारतीयों के हाथों में पहुँचाने की बात कर रहे हैं। लगभग 33 प्रतिशत भारतीय वयस्क मोटापे से जूझ रहे हैं, इसलिए इसका जन स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन व्यापक पहुँच के साथ कई नई चिंताएँ भी जुड़ी हैं।

डॉक्टरों की चेतावनी: क्या इससे दुरुपयोग बढ़ेगा?

किफ़ायती इलाज का वादा भले ही रोमांचक हो, लेकिन डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।- “निस्संदेह, लागत में कमी से भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से तक दवाओं की पहुँच बढ़ेगी, लेकिन ये दवाएँ अब केवल कुलीन वर्ग तक ही सीमित नहीं रहेंगी। जब भी कीमतें कम होती हैं, तो इससे हमारे मरीज़ों को हमेशा फ़ायदा होता है। मुझे लगता है कि जेनेरिक दवाओं के बाज़ार में आने के साथ ही गुणवत्ता की जाँच जारी रहेगी, लेकिन चुनौती यह है कि दुरुपयोग आसान हो जाएगा। दुरुपयोग पहले से ही हो रहा होगा, और यह और बढ़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि लाभ चुनौतियों से ज़्यादा हैं, मैं इस कदम को लेकर काफ़ी आशावादी हूँ,” भारत के प्रमुख एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और “द वेट-लॉस रेवोल्यूशन” के लेखक डॉ. अंबरीश मिथल कहते हैं।

Hardoi Medical Camp: फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत स्कूल में बच्चों व शिक्षकों को पिलाई गई दवा

इस दुरुपयोग से निपटने के लिए, पुर्तगाल जैसे देशों ने दुरुपयोग को नियंत्रित करने के एक तरीक़े के रूप में केवल स्वीकृत विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों को ही ये दवाएँ लिखने की अनुमति दी है। भारत के डॉक्टर अब इस पर चर्चा कर रहे हैं।

क्या Diabetes के मरीजों को करना चाहिए मखाने का सेवन? आज ही जान लें पूरी सच्चाई

