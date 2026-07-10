शरीर में छिपी सूजन बन सकती गंभीर बीमारियों की वजह! जानिए 7 दिन की एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट क्यों है फायदेमंद

Healthy Diet Plan: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना सबसे बड़ी चुनौती है. इनसे बचने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं, इसके बाद भी लोग कई बीमारियों के शिकंजे में आ जाते हैं. शरीर में छिपी सूजन ऐसी ही परेशानियों में से एक है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि शरीर में रहने वाली हल्की लेकिन लगातार बनी रहने वाली सूजन (Chronic Low-Grade Inflammation) कई गंभीर बीमारियों की जड़ हो सकती है? यह ऐसी समस्या है, जिसके शुरुआती लक्षण अक्सर नजर नहीं आते, लेकिन समय के साथ यह टाइप-2 डायबिटीज, हृदय रोग और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है. अच्छी बात यह है कि हेल्दी खानपान अपनाकर इस सूजन को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

eatingwell.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट शरीर में सूजन को कम करने में मदद करती है. इसी उद्देश्य से 7 दिन का ऐसा मील प्लान तैयार किया गया है, जिसमें फाइबर से भरपूर और पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया है. इस डाइट में अतिरिक्त चीनी (Added Sugar) से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक मात्रा में चीनी शरीर में सूजन बढ़ा सकती है.

एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट में क्या शामिल करें?

इस डाइट प्लान में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल और सब्जियों को प्राथमिकता दी जाती है. इसमें बेरीज़, चेरी, पालक, मेथी, सरसों जैसी गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां और ब्रोकली, पत्तागोभी, फूलगोभी जैसी क्रूसीफेरस सब्जियां शामिल की जा सकती हैं. ये शरीर को फ्री-रेडिकल्स से बचाने और सूजन कम करने में मदद करती हैं.

हेल्दी फैट भी है जरूरी

डाइट में हेल्दी फैट का होना भी बेहद जरूरी माना जाता है. इसके लिए सैल्मन और टूना जैसी मछलियां, एवोकाडो, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीज अच्छे विकल्प हैं. इनमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन कम करने में सहायक माने जाते हैं.

घर का खाना है सबसे बेहतर

विशेषज्ञों का कहना है कि एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट अपनाने का सबसे आसान तरीका है घर का ताजा भोजन खाना. बाहर मिलने वाले अत्यधिक प्रोसेस्ड और रिफाइंड फूड, पैकेज्ड स्नैक्स, मीठे पेय और अधिक चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करना चाहिए.

फाइबर का रखें खास ध्यान

साबुत अनाज, दालें, फल, सब्जियां और बीन्स जैसे फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के साथ-साथ सूजन कम करने में भी मदद करते हैं.

हेल्दी जीवनशैली है जरूरी

सिर्फ डाइट ही नहीं, बल्कि नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव पर नियंत्रण और पर्याप्त पानी पीना भी शरीर में सूजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं और डायबिटीज व हार्ट रोग जैसी बीमारियों का खतरा कम करना चाहते हैं, तो संतुलित एंटी-इंफ्लेमेटरी डाइट और स्वस्थ जीवनशैली को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक बेहतर कदम साबित हो सकता है.