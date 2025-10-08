कैप्सूल-गोली की नहीं पड़ेगी जरूरत, यह ड्राईफ्रूट बूढ़े शरीर में लौटा देगा जवानी का जोश!

Tips to increase Sexual Power: बढ़ती उम्र के साथ शरीर की ताकत और यौन इच्छा, दोनों में ही कमी आने लगती है. कई लोग शरीर की कमजोरी दूर करने, ताकत और यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए दवाईयों और कैप्सूल की मदद लेने लगते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं नेचुरल तरह से भी शरीर का जोश वापस लाया जा सकता है. जी हां, आयुर्वेद में ऐसी कई जड़ी-बूटियों और खान-पान की चीजों का जिक्र किया गया है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर में एनर्जी भर सकती है और सेक्स पॉवर भी बढ़ा सकती है.

यौन संबंधों को बेहतर बना सकती है अंजीर

अंजीर में जिंक, मैग्नीशियम, पोटैशियम और आयरन जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो पुरुषों ही नहीं, महिलाओं में भी फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. यह ड्राइफ्रूट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने से लेकर इरेक्शन की समस्या दूर करने में मदद कर सकता है.

मर्दाना ताकत बढ़ाए: अंजीर में नेचुरल शुगर, फाइबर और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं. रोजाना की डाइट में अंजीर शामिल करने से स्टेमिना बढ़ता जो बेडरूम रोमांस में लंबे समय तक परफॉर्म करने में मदद कर सकता है.

यौन इच्छा: इसमें मौजूद जिंक, मैग्नीशियम और मैगनीज सेक्स हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करता है. अंजीर का सेवन करने से पुरुषों में मर्दाना ताकत के साथ-साथ यौन इच्छा में भी इजाफा हो सकता है.

फर्टिलिटी बढ़ाए: लो स्पर्म काउंट और खराब क्वालिटी की वजह से फर्टिलिटी पर असर पड़ता है, जिससे नेचुरली प्रेग्नेंसी कैरी नहीं हो पाती है. ऐसे में स्पर्म काउंट और क्वालिटी को बेहतर बनाने में भी अंजीर मदद कर सकता है.

कैसे करें अंजीर को डाइट में शामिल?

यौन जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंजीर का किसी भी तरह सेवन किया जा सकता है. लेकिन, ज्यादातर लोग इसे रात में पानी में भिगोकर रखते हैं और अगली सुबह इसे खाते हैं. वहीं, कुछ लोग इसे डायरेक्ट यानी ड्राईफ्रूट की तरह खाते हैं.

हालांकि, अगर मर्दाना ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो अंजीर को दूध में भिगोकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. यह स्टेमिना बढ़ाने के साथ-साथ फर्टिलिटी भी बेहतर बना सकता है.

अंजीर ऐसे तो सेहत के लिए फायदेमंद होती है. लेकिन, इसे डाइट में एक लिमिट में ही शामिल करें. क्योंकि, अंजीर की तासीर गर्म होती है ऐसे में आपको पाचन की समस्या से लेकर चेहरे पर पिंपल्स तक, हो सकते हैं.

