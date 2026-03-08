Home > हेल्थ > Heart attack:  क्या एंजाइना का दर्द है हार्ट अटैक की चेतावनी ? जानिए मिथक और सच

Heart attack: एंजाइना सीने में होने वाला दर्द या बेचैनी है, जो तब होती है जब हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. यह स्वयं में बीमारी नहीं बल्कि हृदय संबंधी समस्या का संकेत होता है. एंजाइना और दिल के दौरे के कई लक्षण समान हो सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: March 8, 2026 2:58:08 PM IST

Heart attack: सीने में दर्द या भारीपन अक्सर लोगों को डराता है और कई बार इसे सीधे दिल के दौरे से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि डॉक्टरों के अनुसार हर सीने का दर्द दिल का दौरा नहीं होता. कई मामलों में यह एंजाइना नामक स्थिति का संकेत होता है. लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि एंजाइना को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह भविष्य में गंभीर हृदय समस्या या दिल के दौरे की चेतावनी भी हो सकता है.

एंजाइना क्या है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एंजाइना कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है. यह आमतौर पर तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती. ऐसा अक्सर तब होता है जब हृदय की धमनियों में प्लाक जमा होने लगता है और वे संकरी हो जाती हैं. धमनियों के संकुचित होने से रक्त प्रवाह कम हो जाता है और हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती. इसके कारण सीने में दर्द, दबाव या बेचैनी महसूस हो सकती है. कई लोगों को यह दर्द जलन या भारीपन जैसा महसूस होता है.

एंजाइना और दिल के दौरे में अंतर

एंजाइना और दिल का दौरा दोनों में सीने में दर्द होता है, लेकिन दोनों स्थितियां अलग हैं. एंजाइना में धमनियां पूरी तरह बंद नहीं होतीं, बल्कि रक्त प्रवाह अस्थायी रूप से कम हो जाता है. यही कारण है कि कई बार आराम करने या दवा लेने से एंजाइना का दर्द कम हो जाता है.

वहीं दिल का दौरा तब पड़ता है जब हृदय की धमनियां पूरी तरह ब्लॉक हो जाती हैं और हृदय की मांसपेशियों तक रक्त पहुंचना बंद हो जाता है. यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी होती है और तुरंत इलाज जरूरी होता है.

एंजाइना और हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण

दोनों स्थितियों में कई लक्षण समान हो सकते हैं. इनमें शामिल हैं:

  • सीने में दर्द, दबाव या जकड़न
  • सीने में जलन या भारीपन
  • दर्द का कंधे, बांह, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैलना
  • सांस लेने में तकलीफ
  • कमजोरी या थकान
  • एंजाइना के मरीजों को चक्कर आना या चेहरे पर पीलापन भी महसूस हो सकता है.
  • कब तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें
  • स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कुछ स्थितियों में सीने के दर्द को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जैसे—
  • दर्द 20 मिनट से ज्यादा समय तक बना रहे
  • आराम या दवा लेने के बाद भी दर्द कम न हो

लक्षण लगातार बढ़ते जाएं

दिल के दौरे की स्थिति में जी मिचलाना, उल्टी, अत्यधिक पसीना आना और असामान्य थकान भी महसूस हो सकती है. ऐसे में तुरंत चिकित्सा सहायता लेना बेहद जरूरी है.

दिल को स्वस्थ रखने के उपाय

विशेषज्ञों का मानना है कि सही जीवनशैली अपनाकर एंजाइना और दिल के दौरे के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. इसके लिए संतुलित आहार लेना, धूम्रपान से दूर रहना, नियमित व्यायाम करना और वजन नियंत्रित रखना जरूरी है.इसके अलावा परिवार में हृदय रोग का इतिहास हो तो समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक सीने में दर्द जैसे संकेतों को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि समय पर पहचान ही गंभीर हृदय समस्याओं से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है.

