Home > हेल्थ > Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे

Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे

Amla Benifits: आयुर्वेद में आंवला (Indian gooseberry) को इसके पोषक और औषधीय गुणों के लिए लंबे समय से महत्व दिया जाता रहा है. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इस सुपरफ़्रूट को इम्यूनिटी, पाचन, त्वचा और बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है.

By: Heena Khan | Published: August 12, 2026 1:49:24 PM IST

amla benifits
amla benifits


Amla Benifits: आयुर्वेद में आंवला (Indian gooseberry) को इसके पोषक और औषधीय गुणों के लिए लंबे समय से महत्व दिया जाता रहा है. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, इस सुपरफ़्रूट को इम्यूनिटी, पाचन, त्वचा और बालों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है. यहाँ इसे अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में शामिल करने का एक आसान तरीका बताया गया है, जिससे आपकी सेहत बेहतर हो सके.

आंवला को सुपरफ़ूड क्यों माना जाता है?

आंवला, जिसे इंडियन गूज़बेरी भी कहा जाता है, आयुर्वेद में इस्तेमाल होने वाले सबसे पौष्टिक फलों में से एक है. यह प्राकृतिक रूप से विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और ज़रूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. संतुलित आहार में शामिल करने पर यह इम्यूनिटी को मज़बूत करने, पाचन को बेहतर बनाने और समग्र स्वास्थ्य को सहारा देने में मदद कर सकता है.

You Might Be Interested In

आंवला के लिए आसान टिप

सद्गुरु के अनुसार, रोज़ाना एक या दो आंवला खाने से शरीर की विटामिन C की ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं और इम्यून सिस्टम को सहारा मिल सकता है. वे सलाह देते हैं कि सिर्फ़ सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने के बजाय, स्वस्थ जीवनशैली के हिस्से के तौर पर नियमित रूप से आंवला का सेवन किया जाए.

आंवला खाने का सही तरीका

सद्गुरु ताज़े आंवले को छोटे टुकड़ों में काटकर रात भर शहद में भिगोकर रखने की सलाह देते हैं. खाने से पहले इसमें ताज़ी कुटी हुई हरी मिर्च या काली मिर्च मिलाएं. माना जाता है कि यह कॉम्बिनेशन स्वाद और शरीर की इसके फ़ायदेमंद तत्वों को सोखने की क्षमता, दोनों को बेहतर बनाता है.

त्वचा, बालों और वज़न को कंट्रोल करने के लिए अच्छा

आंवले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेजन के उत्पादन में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है. यह बालों को मज़बूत बनाने और मेटाबॉलिज़्म को बेहतर करने में भी मदद करता है. कुछ स्टडीज़ से पता चलता है कि संतुलित जीवनशैली के साथ इसके फ़ाइबर और पोषक तत्व स्वस्थ वज़न बनाए रखने में भूमिका निभा सकते हैं.

इसका सेवन कब और कैसे करें

बेहतर नतीजों के लिए, सद्गुरु सुबह खाली पेट शहद में भीगे हुए आंवले को खाने की सलाह देते हैं. उनका कहना है कि कई हफ़्तों तक लगातार इसका सेवन करने से सेहत में सुधार हो सकता है, हालाँकि हर व्यक्ति पर इसके नतीजे अलग-अलग हो सकते हैं.

इम्यूनिटी और पाचन के लिए फ़ायदे

आंवला अपने उच्च विटामिन C कंटेंट के कारण इम्यून सिस्टम को सहारा देने के लिए जाना जाता है. यह स्वस्थ पाचन को बढ़ावा दे सकता है, कब्ज़ से राहत दिलाने में मदद कर सकता है और गट बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखकर पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है.

समग्र स्वास्थ्य में सहायक

नियमित रूप से आंवला खाने से सूजन कम हो सकती है, आँखों की सेहत बेहतर हो सकती है और शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाया जा सकता है. हालाँकि इसके कई संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं, लेकिन इसे समग्र स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि मेडिकल इलाज के विकल्प के तौर पर.

Surya Grahan 2026 Time: साल का आखिरी सूर्य ग्रहण क्या भारत में दिखेगा ? यहां जानें सूतक काल समेत अन्य अहम जानकारी

Tags: amla benifitshair carehealth tipsskin care
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दालचीनी की चाय पीने के फायदे

August 11, 2026

जब भारत ने आखिरी बार श्रीलंका में खेली टेस्ट सीरीज,...

August 11, 2026

कौन हैं सिंगर सुकृति कक्कड़? जिन्होंने रचाई सगाई

August 11, 2026

अशोक चक्र, बाघ, मोर, कमल और राष्ट्रगान; क्यों है राष्ट्रीय...

August 11, 2026

किन चीजों को चाय के साथ नहीं खाना चाहिए?

August 10, 2026

14 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हो रहीं फिल्में

August 10, 2026
Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे
Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे
Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे
Amla Benifits: सेहत का देसी सुपरफूड! इम्युनिटी से लेकर स्किन तक; जानिए आंवला के सेवन का सही तरीका और फायदे