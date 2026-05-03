महंगे डियोड्रेंट और क्रीम फेल! पसीने की बदबू और अंडरआर्म्स का कालापन मिटाएगी ₹5 की ये चीज, बढ़ाएगी स्किन ग्लो!

Alum Skin Benefits in Summer: गर्मी के मौसम में कुछ लोगों को पसीना काफी ज्यादा आता है, जिसकी बदबू के कारण पहले तो शर्मिंदा होना पड़ता है, फिर अंडरआर्म और गर्दन पर जमे काले दाग-धब्बे भी छिपाने पड़ते हैं. हालांकि मार्केट में कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ चुके हैं, जो कुल मिलाकर सभी स्किन प्रॉबलम्स को ट्रीट करने का दावा करते हैं. लेकिन ये इतने मंहगे और केमिकलयुक्त होते हैं कि जेब और स्किन दोनों की चिंता बढ़ा सकते हैं. ऐसी स्थिति में क्यों न सस्ती और नेचुरल रेमेडी को अपनाया जाए. जी हां, हम बात कर रहे हैं फिटकरी की, जो गर्मी में पसीने की दुर्गंध को दूर करती है, बल्कि दाग-धब्बों को दूर करके त्वचा को चमका देती है. जानें कैसे और कब करना होगा इसका इस्तेमाल-

पसीने की दुर्गंध से छुटकारा

यदि आप भी उनमें से एक हैं, जिसे गर्मी में पसीना ज्यादा आता है तो आपको गर्मी के सीजन में पानी में फिटकरी डालकर नहाना चाहिए. ऐसा करने से कुछ ही दिन में विजिबल रिजल्ट मिलेंगे और शरीर से टॉक्सिंस दूर होने के साथ-साथ दुर्गंध आने की प्रॉबलम भी दूर हो जाएगी. दरअसल, फिटकरी में नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो बॉडी से पसीने के जरिए निकलने वाले बैक्टीरिया को खत्म करके बदबू को भी दूर कर सकते हैं.

घर पर बनाएं क्रीम

जिन लोगों को बगल यानी अंडरआर्म में अक्सर कालापन, जलन या बदबू रहती है वो घर पर ही फिटकरी से एलम क्रीम बनाके यूज कर सकते हैं. ये है बनाने का तरीका-

एक कटोरी में गुलाब जल लें.

इसमें 1-2 चम्मच एलोवेरा जेल डालें.

अब आधा चम्मच फिटकरी पाउडर डालकर मिक्स करें.

इस क्रीम को कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं.

इस क्रीम को सुबह नहाने के बाद या हफ्ते में 3-4 बार लगा सकते हैं. ये आपके अंडरआर्म के पीएच को बैलेंस करती है, बल्कि पसीने के काले दाग, बदबू, जलन और चिपचिपाहट को भी दूर करती है.

एक्सफोलएटर से चमकेंगे अंडरआर्म

फिटकरी के जेल को यूज करने के अलावा आप हफ्ते में 1 या 2 बार अंडरआर्म एक्सफोलिएटर भी यूज कर सकते हैं. इसके सारे इंग्रीडिएंट घर पर ही मिल जाएंगे.

सबसे पहले कटोरी में आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर लें.

इसमें आधा चम्मच बेसन, चुटकीभर हल्दी और नींबू का रस मिलाएं.

अब इस मिश्रण को अंडरआर्म पर अप्लाई करके हल्की मसाज करें.

इसे अप्लाई करने के 5 मिनट बाद ठंडे पानी से वॉश कर लें.

फिटकरी के एक्सफोलिएटर से न सिर्फ अंडरआर्म के माइक्रो पोर्स साफ होते हैं, बल्कि जिद्दी कालापन भी दूर होता है. फिटकरी की सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई केमिकल नहीं होता, बल्कि नेचुरल एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुणों से ही स्किन की क्लींजिंग और सेफ्टी हो जाती है.

सावधानी: फिटकरी को कभी-भी डायरेक्ट स्किन पर यूज नहीं करना चाहिए. य त्वचा की नमी और नेचुरल ऑइल को भी खत्म कर सकती है. स्किन की सेफ्टी के लिए एक बार यूज करने से पहले पैच टेस्ट अवश्य कर लेना चाहिए.

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