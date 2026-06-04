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तेज धूप से बढ़ रहा सनबर्न का खतरा, बचाव के लिए एलोवेरा या खीरे का जेल… दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है?

Aloevera vs cucumber gel for sunburn: गर्मियों में तेज धूप और बढ़ते तापमान से सनबर्न या स्किन बर्न का खतरा बढ़ता है. इससे निजात पाने के लिए आमतौर लोग एलोवेरा और खीरे का यूज करते हैं. लेकिन दोनों में फायदेमंद कौन इस बात को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं? आयुर्वेदाचार्य डॉ. शचि श्रीवास्तव से जानिए सच्चाई-

By: Lalit Kumar | Published: June 4, 2026 5:48:52 PM IST

सनबर्न में एलोवेरा या खीरा, कौन ज्यादा असरदार. (Canva)
सनबर्न में एलोवेरा या खीरा, कौन ज्यादा असरदार. (Canva)


Aloevera vs cucumber gel for sunburn: गर्मियों में तेज धूप और बढ़ते तापमान का असर सबसे पहले हमारी त्वचा पर दिखाई देता है. इसी का नतीजा है कि, धूप में थोड़ी देर रहने के बाद ही चेहरा लाल पड़ने लगता है. यही नहीं, जलन और त्वचा में खिंचाव महसूस होने लगता है. आमतौर पर यह स्थिति सनबर्न या स्किन बर्न की वजह से होती है. दरअसल, सूरज की हानिकारक UV किरणें त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे लालिमा, सूजन और जलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं. गर्मियों में यह परेशानी ज्यादातर दोपहर के समय बाहर निकलने पर होती है.

सनबर्न से निजात पाने के लिए आमतौर लोग एलोवेरा और खीरे का यूज करते हैं. हालांकि, लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि सनबर्न को शांत करने के लिए एलोवेरा या खीरा क्या लगाना चाहिए? इस बारे में बता रही हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ की आयुर्वेदाचार्य डॉ. शचि श्रीवास्तव-

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सनबर्न के लिए एलोवेरा कब फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, सनबर्न से राहत पाने के लिए एलोवेरा जेल और खीरे का जेल दोनों ही फायदेमंद होते हैं, लेकिन दोनों के गुण थोड़े अलग हैं. एलोवेरा जेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी और हीलिंग गुण होते हैं, जो त्वचा की जलन, लालपन और सूजन को तेजी से कम करते हैं. यह स्किन को गहराई से हाइड्रेट करता है और डैमेज हुई त्वचा को रिपेयर करने में मदद करता है, इसलिए इसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है.

सनबर्न के लिए खीरा कब फायदेमंद

वहीं, खीरे का जेल ठंडक पहुंचाने में अच्छा होता है. इसमें मौजूद पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को तुरंत कूलिंग देते हैं और हल्की जलन में आराम पहुंचाते हैं. अगर सनबर्न ज्यादा है, त्वचा लाल और दर्दनाक है, तो एलोवेरा जेल बेहतर विकल्प है. वहीं हल्के सनबर्न या सिर्फ ठंडक के लिए खीरे का जेल इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर आंखों के आसपास की सूजन और रेडनेस को कम करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है.

एलोवेरा और खीरा में कौन ज्यादा बेहतर?

डॉक्टर की मानें तो अगर एलोवेरा जेल और खीरे के बीच सनबर्न पर क्या लगाना चाहिए, इसकी तुलना की जाए तो गंभीर सनबर्न के लिए एलोवेरा ज्यादा प्रभावी माना जाता है क्योंकि यह स्किन को रिपेयर करने का काम भी करता है. वहीं, खीरा तुरंत ठंडक और ताजगी देने के लिए बेहतर विकल्प होता है. इसके अलावा, सनबर्न से राहत पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हल्की जलन में खीरे का इस्तेमाल करें और ज्यादा सनबर्न होने पर एलोवेरा जेल का उपयोग करें. हालांकि बेहतर रिजल्ट के लिए दोनों का मिश्रण इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

Tags: health newsHealth News Hindihealth tips
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