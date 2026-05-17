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बादाम या मूंगफली? हेल्थ के लिए कौन है असली ‘सुपरफूड’, जानिए 100 ग्राम में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू कहां है?

Almond vs Peanuts: अक्सर लोग मूंगफली और बादाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं. कीमत से लेकर न्यूट्रीशन वैल्यू के मामले में दोनों की कई चीजें एक जैसी हैं, लेकिन आपके लिए कौन-सा सुपरफूड रहेगा ज्यादा फायदेमंद? जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट

By: Kajal Jain | Last Updated: May 17, 2026 12:48:41 PM IST

बादाम या मूंगफली? हेल्थ के लिए कौन है असली 'सुपरफूड', जानिए 100 ग्राम में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू कहां है?
बादाम या मूंगफली? हेल्थ के लिए कौन है असली 'सुपरफूड', जानिए 100 ग्राम में ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू कहां है?


Almond vs Peanuts: बादाम और मूंगफली, दोनों ही पोषक तत्वों की खान कहा जाता है. ये दोनों ही सुपरफूड कई मायनों में एक जैसे हैं. दोनों में हेल्दी फैट्स की भरपूर मात्रा होती है. दूसरे ड्राई फ्रूट्स या नट्स के मुकाबले मूंगफली और बादाम को प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का बेहतर विकल्प माना जाता हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जो इन दिनों सुपरफूड्स को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, सिर्फ बनावट या कीमत ही नहीं, इन दोनों में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं तो फिर कौन सा ऑप्शन चुनने बेस्ट रहेगा?

कैलोरी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट

यदि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के हिसाब से तुलना करें तो ये चीजें बादाम में ज्यादा पाई जाती है. 

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कैलोरीज की बात करें तो करीब 100 ग्राम मूंगफली में बादाम के मुकाबले 564 कैलोरी होती है, जबकि बादाम से करीब 554 कैलोरी मिलती है.

प्रोटीन की तुलना करें तो 100 ग्राम मूंगफली में बादाम से ज्यादा करीब 25 ग्राम प्रोटीन होता है, जबकि बादाम से 21 ग्राम तक प्रोटीन ले सकते हैं.

फैट के मामले में मूंगफली और बादाम, दोनों ही अनसैचुरेटिड फैट से भरपूर होते हैं, लेकिन मूंगफली में संतृप्त वसा ज्यादा करीब 6 ग्राम और बादाम में 4 ग्राम होता है.

एक्सपर्ट बताते  हैं कि ज्यादा संतृप्त वसा भी व्यक्ति की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है.

कार्ब्स और फाइबर के मामले में बादाम आगे रहता है. जहां मूंगफली में 16 ग्राम कार्ब्स और 8 ग्राम फाइबर होता है. वहीं बादाम से 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 13 ग्राम फाइबर मिल जाता है.

विटामिन की बात करें तो मूंगफली में 5 प्रकार के विटामिन – बी1, बी3, बी5, बी6 और फोलेट आदि ज्यादा पाए जाते हैं. बादाम केवल विटामिन-ई और बी2 की मात्रा में मूंगफली से बेहतर हैं.

खनिजों के मामले में बादाम आगे है. इसमें 6 प्रकार के खनिज – मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैंगनीज और पोटेशियम ज्यादा मौजूद होते हैं, जबकि मूंगफली में आयरन और सेलेनियम की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बादाम में 12 ग्राम सूजनरोधी ओमेगा-6 फैटी एसिड भी मौजूद होते हैं.

कीमत के हिसाब से तुलना करें तो भारत में मूंगफली ₹70 से ₹150 प्रति किलो केे दाम पर मिल जाती है, जबकि बादाम की कीमत क्वालिटी वाइज ₹600 से ₹1,000 प्रति किलो और कई बार ज्यादा भी रहती है.

पीनट या आल्मंड-बटर कौन सा बेस्ट है?

जो लोग डायरेक्ट मूंगफली या बादाम खाना पसंद नहीं करते वो इसे पीसकर इससे मक्खन या गाढ़ा पेस्ट बना लेते हैं, जिसे फूड कॉम्बीनेशन में एड करके खाया जा सके, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पीसने से मूंगफली और बादाम की न्यूट्रिशन वैल्यू पर असर पड़ता है. जी हां.  बेशक इससे पोषक तत्व आसानी से बॉडी में एब्जॉर्व हो जाएं, लेकिन इसमें मौजूद ऑयल, आर्टिफिशियल फैट और शुगर एड कर दी जाए तो पोषण वैल्यू नष्ट हो जाती है, जो स्वाद के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है.

हालांकि पीनड बटर में मिलावट की संभावना के साथ-साथ फैट और शुगर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आल्मंड बटर में अच्छी क्वालिटी के इंग्रीडिएंट ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि न तो बादाम स्वाद में मीठा होता है और न ही इसका कोई कलर होता है, इसलिए मिलावटी की संभावना भी कम रहती है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

बादाम और मूंगफली को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट की मिलीजुली राय है. ऐसे में किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है. यदि आप पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए चुन रहे हैं तो मूंगफली बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इसका स्वाद, बनावट और प्रोटीन भी बादाम की तुलना में ज्यादा होते हैं. लेकिन विटामिन और कैल्शियम का सोर्स ढूंढ रहे हैं तो बादाम से बेहतर कुछ नहीं है. हालांकि इस मामले में आप अपने हेल्थ कंसल्टेंट से भी सलाह-मशवरा कर सकते हैं और शरीर की आवश्यकता के हिसाब से बादाम या मूंगफली का चुनाव कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें:- शैंपू बदलने से कुछ नहीं होगा! जावेद हबीब ने बताया बालों को धोने का ‘गोल्डन रूल’, पहले दिन से दिखेगा फर्क!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: Almond Benefitshealth newsPeanut Benefits
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