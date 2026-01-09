Delhi AQI: समय से पहले ही खा जाएगी दिल्ली की हवा! बढ़ता AQI बना हार्ट अटैक का कारण, आज ही अपनाएं ये उपाय

Pollution Heart Risk: कई सालों से हार्ट अटैक का मुख्य कारण लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याओं जैसे धूम्रपान, खराब खान-पान, व्यायाम की कमी, या परिवार में दिल की बीमारी का इतिहास माना जाता रहा है. लेकिन अब बढ़ते सबूत एक और, बहुत कम दिखने वाले खतरे की ओर इशारा करते हैं, वो है हवा जिसमें हम सांस लेते हैं.जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हिमांशु गुप्ता के अनुसार, वायु प्रदूषण हार्ट अटैक के लिए एक गंभीर और स्वतंत्र जोखिम कारक के रूप में उभर रहा है, यहां तक ​​कि उन लोगों में भी जो खुद को स्वस्थ मानते हैं.

फेफड़े ही नहीं दिल को भी पहुंचाता है नुकसान

इसे लेकर डॉ. गुप्ता कहते हैं, “जब मरीज़ यह सुनते हैं तो उन्हें हैरानी होती है. वो अच्छा खाते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, धूम्रपान नहीं करते, फिर भी उन्हें दिल से जुड़ी समस्याएं होती हैं. वायु प्रदूषण इस पहेली के गुमशुदा टुकड़ों में से एक साबित हो रहा है.” आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायु प्रदूषण फेफड़ों तक ही नहीं रुकता. जब हम ऐसी प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो ये सूक्ष्म कण फेफड़ों से होकर खून में मिल जाते हैं. जिसकी वजह से दिल की बीमारी भी हो सकती है.

शरीर के अंदर जाने के बाद, वो सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं, जो एंडोथेलियम, रक्त वाहिकाओं की नाजुक अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. डॉ. गुप्ता बताते हैं, “जब एंडोथेलियम क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो रक्त वाहिकाएं ठीक से फैलने की अपनी क्षमता खो देती हैं.” “इससे खून गाढ़ा हो सकता है, थक्के बनने को बढ़ावा मिल सकता है और दिल तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो सकती है.” ये बदलाव हार्ट अटैक के जोखिम को काफी बढ़ा देते हैं.

स्वस्थ लोग भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं

प्रदूषण से जुड़े दिल के जोखिम का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि यह भेदभाव नहीं करता. डॉ. गुप्ता कहते हैं, “वायु प्रदूषण चुपचाप काम करता है. आपको यह उस तरह महसूस नहीं होता जैसे सीने में दर्द या सांस फूलना महसूस होता है. लेकिन शरीर के अंदर, यह एक चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जो रक्त वाहिकाओं में प्लाक को अस्थिर कर सकता है या थक्के बनने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है. यही कारण है कि प्रदूषण से जुड़े हार्ट अटैक युवा वयस्कों और बिना पारंपरिक जोखिम कारकों वाले लोगों में भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं. समय के साथ, बार-बार संपर्क कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को कम-ग्रेड सूजन की स्थिति में रखता है, जिससे यह अचानक होने वाली घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है.

इस तरह रखें अपने दिल को सुरक्षित

वैसे तो वायु प्रदूषण के संपर्क से पूरी तरह बचना असंभव है, लेकिन ऐसे कई सावधानियां हैं जो कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को सीमित कर सकती हैं. हवा की गुणवत्ता का दैनिक सूचकांक यह समझने में मदद करता है कि बाहरी गतिविधियों की योजना कैसे बनाई जा सकती है या उन्हें कैसे शेड्यूल किया जा सकता है. अधिक प्रदूषण वाले दिनों में यह अंतर केवल बाहरी संपर्क को सीमित करके किया जा सकता है.

इन बातों को करें फॉलो

N95 और KN95 जैसे खास मास्क पहनने से नुकसानदायक कणों का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो जाएगा.

घर या काम की जगह पर एयर प्यूरीफायर अंदर के प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यस्त सड़कों या इंडस्ट्रियल इलाकों के पास रहते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट , ओमेगा-3 फैटी एसिड , फलों और सब्जियों से भरपूर दिल के लिए हेल्दी डाइट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मुकाबला करने में मदद कर सकती है.

रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है, लेकिन जिस दिन हवा की क्वालिटी खराब हो, उस दिन एक्सरसाइज घर के अंदर ही करनी चाहिए.

रेगुलर हेल्थ चेक- अप ज़रूरी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज , हाई ब्लड प्रेशर या परिवार में दिल की बीमारी की हिस्ट्री है. जल्दी पता चलने से समय पर मेडिकल मदद मिल सकती है, चाहे वो दवाइयों से हो या, गंभीर मामलों में, एंजियोग्राफी या स्टेंटिंग जैसी प्रक्रियाओं से.

हवा प्रदूषण अब पब्लिक हेल्थ के लिए चेतावनी क्यों है

हवा प्रदूषण और हार्ट अटैक के बीच का संबंध यह याद दिलाता है कि कार्डियोवस्कुलर हेल्थ सिर्फ़ हमारी पर्सनल पसंद से ही नहीं बनती; यह उस माहौल से भी बनती है जिसमें हम रहते हैं. डॉ. गुप्ता कहते हैं, “यह अब सिर्फ़ उन लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है जिन्हें पहले से दिल की बीमारी है.” “हवा प्रदूषण एक पब्लिक हेल्थ का मुद्दा है जो सभी को प्रभावित करता है. जब तक हवा साफ नहीं हो जाती, जागरूकता और छोटे-छोटे बचाव के कदम ही हमारा सबसे अच्छा बचाव हैं.”

दिल्लीवालों को चेतावनी

कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अमित मित्तल ने खराब AQI के बीच हेल्थ प्रॉब्लम्स पर कहा कि असल में, बढ़ता एयर पॉल्यूशन दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है. जैसे पॉल्यूशन की वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर बढ़ने और शुगर लेवल बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं. क्रॉनिक अस्थमा, क्रॉनिक COPD के कई मामले हैं, जिससे खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है और यह दिल की सेहत को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है. इसलिए हमें दिल्ली में पॉल्यूशन के इस पहलू का ध्यान रखना होगा और हम मास्क पहनकर इसका ध्यान रख सकते हैं.”

