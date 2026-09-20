सिर्फ मोटापा नहीं, खराब मेटाबॉलिज्म भी किडनी के आसपास बढ़ा रहा फैट! AIIMS की नई स्टडी में चौंकाने वाला आंकड़ा

AIIMS Study on Obesity and Kidney Fat: आपका वजन कितना है? शायद यह सवाल सुनते ही आपके दिमाग में तराजू पर दिखने वाला नंबर घूमने लगेगा. लेकिन अगर हम कहें कि किडनी की सेहत का राज सिर्फ आपके वजन में नहीं, बल्कि शरीर के अंदर चल रहे मेटाबॉलिज्म में भी छिपा हो सकता है, तो? बाहर से दिखने वाला पेट का फैट तो नजर आ जाता है, लेकिन शरीर के अंदर किडनी के आसपास जमा होने वाली चर्बी का पता इतनी आसानी से नहीं चलता है. AIIMS दिल्ली के शोधकर्ताओं की हालिया स्टडी ने इसी छिपे हुए खतरे की ओर ध्यान खींचा है. रिसर्च में मेटाबॉलिक सेहत (metabolically unhealthy obesity) वाले मरीजों में किडनी के आसपास अतिरिक्त रीनल साइनस फैट (renal sinus fat) ज्यादा पाया गया. चौंकाने वाली बात यह रही कि यह अंतर समान BMI वाले लोगों में भी नजर आया. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस रिसर्च में क्या-क्या बातें सामने आई हैं.

क्या कहती है AIIMS की स्टडी?

AIIMS दिल्ली में ICMR के सहयोग से चल रहे शोध में 44 ऐसे मोटे मरीजों (44 obese patients) को शामिल किया गया, जो इलाज के लिए पहुंचे थे. शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि मोटापे और मेटाबॉलिक समस्याओं का सीधा असर हमारी किडनी पर कैसे पड़ता है.

इस स्टडी का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा यह रहा कि मेटाबॉलिक रूप से अस्वस्थ (Metabolically Unhealthy) मोटे मरीजों में से 77% लोगों की किडनी के आसपास अतिरिक्त चर्बी (Renal Sinus Fat) जमा पाई गई.

वहीं दूसरी ओर, जो लोग मोटे तो थे लेकिन जिनकी मेटाबॉलिक सेहत बेहतर थी, उनमें यह आंकड़ा 55% दर्ज किया गया. इससे साफ होता है कि मोटापा अपने आप में एक बात है, लेकिन खराब मेटाबॉलिज्म सोने पर सुहागा (यानी खतरनाक) का काम करता है.

वजन समान, फिर किडनी पर असर अलग क्यों?

इडियन एक्‍सप्रेस की खबर के मुताबिक, मान लीजिए दो लोगों का BMI लगभग समान है. एक व्यक्ति का ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर सामान्य है, जबकि दूसरे में ये दोनों पैरामीटर गड़बड़ हैं. AIIMS के शोधकर्ताओं के अनुसार, इन दोनों में किडनी के आसपास जमा फैट की मात्रा अलग हो सकती है. यही वजह है कि, researchers अब obesity को केवल तराजू पर दिखने वाले वजन से देखने के बजाय metabolic health के साथ जोड़कर समझने पर जोर दे रहे हैं.

किडनी के आसपास जमा फैट क्या है?

किडनी के आसपास जमा होने वाली इस अतिरिक्त चर्बी को renal sinus fat कहा जाता है. यह किडनी के उस हिस्से में मौजूद होती है जहां रक्त वाहिकाएं और दूसरी महत्वपूर्ण संरचनाएं होती हैं. पहले की रिसर्च में भी अतिरिक्त चर्बी और kidney function के बीच संबंध देखा गया है. कुछ अध्ययनों में ज्यादा renal sinus fat का संबंध कम eGFR और किडनी से जुड़े hemodynamic बदलावों से पाया गया है. हालांकि, इन संबंधों को समझने के लिए अलग-अलग आबादी में आगे के शोध की जरूरत है.

शुरुआत में किडनी पर क्या असर पड़ता है?

AIIMS के शोधकर्ताओं के अनुसार, किडनी के आसपास फैट बढ़ने का असर अचानक दिखाई देना जरूरी नहीं है. शुरुआती दौर में किडनी की filtration rate यानी GFR कुछ समय के लिए बढ़ भी सकती है. लेकिन लंबे समय तक मेटाबॉलिक स्ट्रेस (metabolic stress) और मोटापा (obesity) बने रहने पर किडनी पर दबाव बढ़ सकता है. लेकिन समय के साथ यही स्थिति “ओबीस किडनी” (Obese Kidney) में बदल जाती है, जो इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी लगातार भारी तनाव से गुजर रही है.

सामान्य KFT से शुरुआती खतरा छूट सकता है?

यहां स्टडी का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है. AIIMS के शोधकर्ताओं के अनुसार, सामान्य किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) हमेशा शुरुआती kidney stress को पकड़ लें, ऐसा जरूरी नहीं है. खासकर ओवरवेट (overweight) वाले लोगों में. इसी वजह से NGAL जैसे biomarkers पर भी शोध किया जा रहा है.

NGAL एक ऐसा प्रोटीन है जो किडनी में चोट या सूजन आने पर एक्टिव हो जाता है. स्टडी में देखा गया कि जिन लोगों में मोटापे की मात्रा ज्यादा थी, उनके शरीर में NGAL का स्तर भी काफी ऊंचा था. हालांकि, डॉक्टर अभी इसे रुटीन जांच में शामिल करने से पहले और बड़े स्तर पर स्टडी करने की बात कह रहे हैं. हालांकि, अभी NGAL को आम लोगों के लिए routine kidney screening test मानना जल्दबाजी होगी.

अब आपको क्या समझना चाहिए?

डायबिटीज से पीड़ित न होने वाले मोटे वयस्कों पर AIIMS की एक अन्य पियर-रिव्यू स्टडी में भी यह बात सामने आई थी कि हाई BMI और NGAL के उच्च स्तर के बीच गहरा संबंध है. इसका मतलब यह है कि सिर्फ मोटापा अपने आप में किडनी पर दबाव डाल सकता है, भले ही आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर न हो. और यदि इसके साथ ब्लड शुगर या ब्लडप्रेशर जैसी परेशानियां जुड़ जाएँ, तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है.