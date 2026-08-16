उम्र बढ़ते ही दिमाग में होने लगती ‘इम्यून एंट्री’! ब्रेन तक पहुंचाती हैं ब्लड की खास कोशिकाएं, ऐसे खुला एजिंग का राज

Aging Brain: उम्र बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव दिखना सामान्य है, लेकिन अब वैज्ञानिकों को पता चला है कि दिमाग के अंदर भी इम्यून सिस्टम का पूरा समीकरण बदल सकता है. खास तौर पर मिडिल एज के बाद दिमाग के उस हिस्से में, जो सीखने और याददाश्त के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इम्यून कोशिकाओं की पहचान और गतिविधि में बड़ा बदलाव देखा गया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि, यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने के दौरान होने वाली क्रॉनिक न्यूरोइन्फ्लेमेशन को समझने में अहम सुराग दे सकती है. अब सवाल है कि, क्या खून की इम्यून सेल्स सीधे दिमाग में पहुंचती हैं? इस बदलाव का याददाश्त से क्या संबंध? जानिए क्या कहती है साइंस-

दिमाग की सुरक्षा करने वाली इम्यून टीम में बदलाव

अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) द्वारा जुलाई 2026 में साझा किए एक अध्ययन में 20 से 95 वर्ष की उम्र के 40 न्यूरोलॉजिकली हेल्दी लोगों के पोस्टमॉर्टम हिप्पोकैम्पस टिश्यू का अत्याधुनिक सिंगल-सेल विश्लेषण किया गया. बता दें कि, हिप्पोकैम्पस दिमाग का वह हिस्सा है, जो सीखने और याददाश्त से जुड़ा है.

रिसर्च में उम्र बढ़ने के साथ दिमाग की इम्यून कोशिकाओं की पहचान और वंशावली में बड़ा बदलाव सामने आया. शोधकर्ताओं ने पाया कि मस्तिष्क में मौजूद माइक्रोग्लिया- जो दिमाग की स्थानीय इम्यून कोशिकाएं हैं- के लैंडस्केप में उम्र के साथ उल्लेखनीय बदलाव आता है. साथ ही, ब्लड-ब्रेन बैरियर को सुरक्षित रखने वाली कोशिकाओं में भी उम्र के साथ गिरावट के संकेत मिले.

क्या खून की इम्यून सेल्स सीधे दिमाग में पहुंचती हैं?

यही इस शोध से जुड़ा सबसे दिलचस्प सवाल है. उम्र बढ़ने के साथ ब्लड-ब्रेन बैरियर की कार्यप्रणाली बदल सकती है, जिससे खून और दिमाग के बीच इम्यून कोशिकाओं के आने-जाने की व्यवस्था प्रभावित होती है. 2026 की एक समीक्षा के मुताबिक, उम्र के साथ इस सुरक्षा अवरोध की संरचना और पारगम्यता (Permeability) में बदलाव हो सकता है, जिससे पेरिफेरल इम्यून सेल्स (peripheral immune cells) के प्रवेश का नियमन प्रभावित होता है. हालांकि, यह कहना कि उम्र बढ़ने पर बड़ी संख्या में खून की इम्यून कोशिकाएं सीधे दिमाग में प्रवेश करती हैं, इस नए अध्ययन का सीधा निष्कर्ष नहीं है.

इस बदलाव का याददाश्त से क्या संबंध?

वैज्ञानिकों के अनुसार, उम्र बढ़ने के दौरान दिमाग में इम्यून सिस्टम का यह पुनर्गठन न्यूरोइन्फ्लेमेशन को प्रभावित कर सकता है. लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन को उम्र से जुड़ी न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है. लेकिन अभी यह साबित नहीं हुआ है कि यही बदलाव सीधे अल्जाइमर या डिमेंशिया का कारण बनता है. NIH के अनुसार, आगे के शोध में यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि माइक्रोग्लिया में होने वाला यह बदलाव उम्र से जुड़ी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में किस तरह योगदान देता है.

यानी उम्र बढ़ने के साथ दिमाग सिर्फ अपनी नर्व सेल्स में ही बदलाव नहीं करता, बल्कि उसकी इम्यून सुरक्षा व्यवस्था भी धीरे-धीरे नया रूप ले सकती है. यही बदलाव भविष्य में स्वस्थ ब्रेन एजिंग और डिमेंशिया जैसी बीमारियों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कड़ी साबित हो सकता है.