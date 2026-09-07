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Fermented Foods: ये 8 फर्मेंटेड फूड्स… पेट से दिमाग तक के लिए फायदेमंद, डाइट में शामिल करने से होंगे ढेरों फायदे!

Probiotic Foods Benefits: आजकल बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से पाचन से जुड़ी परेशानियां काफी आम हो गई हैं. पेट में गैस, कब्ज, अपच या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं. ऐसे में सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय डाइट में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: September 7, 2026 8:47:15 PM IST

Probiotic Foods health Benefits
Probiotic Foods health Benefits


Probiotic Foods Benefits: आजकल बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल और खान-पान की वजह से पाचन से जुड़ी परेशानियां काफी आम हो गई हैं. पेट में गैस, कब्ज, अपच या ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं. ऐसे में सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय डाइट में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, जो गट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. इन्हीं में फर्मेंटेड फूड्स यानी किण्वित खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं.

दरअसल, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से तैयार होने वाले कई खाद्य पदार्थों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं, जो आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया के संतुलन को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि दही से लेकर इडली, ढोकला और कुछ पारंपरिक फर्मेंटेड फूड्स को लंबे समय से खान-पान का हिस्सा माना जाता रहा है. नियमित और संतुलित मात्रा में इनका सेवन पाचन तंत्र के साथ-साथ इम्यून फंक्शन को सपोर्ट कर सकता है. तो आइए जानते हैं ऐसे 8 फर्मेंटेड फूड्स, जिन्हें अपनी डाइट में शामिल करके आप स्वाद के साथ सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं-

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सेहत का ख्याल रखते हैं ये 8 फर्मेंटेड फूड्स

दही: दूध को जीवित कल्चर के साथ किण्वित करके बनाया गया दही सबसे पॉपुलर प्रोबायोटिक्स में से एक है. यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन में मदद करता है, और ज़रूरी प्रोटीन देता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मदद कर सकता है.

केफिर: यह फर्मेंटेड दूध का ड्रिंक दही से पतला होता है. इसमें कई तरह के फायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, जो इसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक ज़्यादा असरदार प्रोबायोटिक सोर्स बनाते हैं.

किमची: कोरियन खाने का एक मुख्य हिस्सा, यह फर्मेंटेड पत्तागोभी की डिश में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं. यह कोलेस्ट्रॉल कम करने, इम्यूनिटी बढ़ाने और काफी मात्रा में विटामिन K देने के लिए बहुत अच्छा है.

सॉरक्रॉट: कटी हुई पत्तागोभी और नमक से बना सॉरक्रॉट प्रोबायोटिक्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है. यह आंखों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है और अपने एसिडिक माहौल के कारण शरीर को मिनरल्स को ज़्यादा असरदार तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करता है.

टेम्पेह: यह इंडोनेशियाई सोया प्रोडक्ट हाई-प्रोटीन वाला मीट का विकल्प है. फर्मेंटेशन की प्रक्रिया सोया में मौजूद पोषक तत्वों को तोड़ देती है, जिससे मिनरल्स आसानी से पच जाते हैं और एक स्वस्थ गट माइक्रोबायोम बनाए रखने में मदद मिलती है.

मीसो: सोयाबीन से बना एक जापानी सीज़निंग पेस्ट, मीसो ज़रूरी मिनरल्स से भरपूर होता है. यह फर्मेंटेड खाना फैट में कम होता है और इसमें एक स्वादिष्ट “उमामी” स्वाद होता है.

कोम्बुचा: यह फिज़ी फर्मेंटेड चाय B विटामिन और ऑर्गेनिक एसिड से भरपूर होती है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं, और यह मीठे सोडा की जगह एक ताज़ा और स्वस्थ विकल्प भी देता है.

पारंपरिक अचार (सिरके से बने नहीं): फर्मेंटेड अचार प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं. वे इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करते हैं और एक कम कैलोरी वाला स्नैक देते हैं जो पाचन में मदद करता है और एक्सरसाइज के बाद मांसपेशियों में ऐंठन को कम कर सकता है.

 

Tags: Health News Hindihealth tips
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