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सेहत के लिए वरदान है तुलसी! 3 दिन रोजाना सुबह खाली पेट सेवन करके देखिए, होंगे 8 चौंकाने वाले फायदे

Tulsi Ke Fayde: अगर रोज सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी की ताजी पत्तियां चबाई जाएं या तुलसी का पानी पिया जाए, तो शरीर को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. हालांकि, इसके असर व्यक्ति की सेहत और जीवनशैली के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने से क्या होगा?

By: Lalit Kumar | Published: June 28, 2026 4:31:30 PM IST

तुलसी की पत्तियां खाने के फायदे. (Canva)
तुलसी की पत्तियां खाने के फायदे. (Canva)


Tulsi Ke Fayde: भारतीय घरों में तुलसी का पौधा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे आयुर्वेद में औषधीय गुणों का खजाना भी माना गया है. सदियों से तुलसी की पत्तियों का उपयोग कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जाता रहा है. आयुर्वेद के अनुसार, अगर रोज सुबह खाली पेट 4-5 तुलसी की ताजी पत्तियां चबाई जाएं या तुलसी का पानी पिया जाए, तो शरीर को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं. हालांकि, इसके असर व्यक्ति की सेहत और जीवनशैली के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, खाली पेट तुलसी की पत्तियां खाने से क्या होगा? जानिए 8 बड़े फायदे-

तुलसी के पत्ते रोज चबाने के फायदे

इम्युनिटी बूस्ट करे: तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं. मौसम बदलने पर होने वाले सर्दी-जुकाम और संक्रमण का खतरा भी कम हो सकता है.

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पाचन तंत्र दुरुस्त करे: सुबह खाली पेट तुलसी का सेवन करने से पाचन क्रिया बेहतर हो सकती है. यह गैस, अपच और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मददगार मानी जाती है.

बॉडी डिटॉक्स करे: तुलसी शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्राकृतिक प्रक्रिया को सहयोग देती है. इससे शरीर हल्का महसूस हो सकता है और दिनभर ताजगी बनी रहती है.

तनाव घटाए: आयुर्वेद में तुलसी को एक एडाप्टोजेनिक जड़ी-बूटी माना गया है. नियमित सेवन मानसिक तनाव को कम करने और मन को शांत रखने में सहायक हो सकता है.

ब्लड शुगर-दिल के लिए फायदेमंद: कुछ शोध बताते हैं कि तुलसी का नियमित सेवन ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकता है. साथ ही इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हार्ट के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं. 

अनियमित पीरियड्स की समस्या में: अक्सर महिलाओं को पीरियड्स में अनियमितता की शिकायत हो जाती है. ऐसे में तुलसी के बीज का इस्तेमाल करना फायदेमंद होता है. मासिक चक्र की अनियमितता को दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों का भी नियमित किया जा सकता है.

दस्त होने पर: अगर आप दस्त से परेशान हैं तो तुलसी के पत्तों का इलाज आपको फायदा देगा. तुलसी के पत्तों को जीरे के साथ मिलाकर पीस लें. इसके बाद उसे दिन में 3-4 बार चाटते रहें.

सांस की दुर्गंध दूर करने के लिए: सांस की दु्र्गंध को दूर करने में भी तुलसी के पत्ते काफी फायदेमंद होते हैं और नेचुरल होने की वजह से इसका कोई साइडइफेक्ट भी नहीं होता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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