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फैट कटर है इन बीजों का पानी! मात्र 30 दिन सेवन करके तो देखिए, चर्बी को गलाकर कंट्रोल में ला देगा वजन

Health Benefits Of Kalonji: शरीर का बढ़ता वजन आज गंभीर समस्या बनकर उभरा है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन, कलौंजी का पानी अधिक असरदार साबित हो सकता है. बता दें कि, कलौंजी में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं. यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. आइए जानते हैं कलौंजी पानी के सेहत को होने वाले फायदे बताते हैं.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 9, 2026 7:45:14 PM IST

इन छोटे बीज के फायदे हैरान कर देंगे. (Canva)
इन छोटे बीज के फायदे हैरान कर देंगे. (Canva)


Health Benefits Of Kalonji: शरीर का बढ़ता वजन आज गंभीर समस्या बनकर उभरा है. दुनियाभर में इसके शिकार पीड़ितों की फेहरिस्त लंबी है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं. लेकिन, कलौंजी का पानी अधिक असरदार साबित हो सकता है. बता दें कि, कलौंजी में कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं. यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. कलौंजी में कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं. कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो कई बीमारियों को दूर करते हैं. कलौंजी के बीजों को दही के साथ मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल होता है. कलौंजी का सेवन पानी या शहद के साथ भी किया जा सकता है. आइए जानते हैं कलौंजी पानी के सेहत को होने वाले फायदे बताते हैं.

कलौंजी के पानी के 7 बड़े फायदे

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करे: हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कलौंजी के सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है. बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने पर दिल से जुड़ी कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है. बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है. बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कलौंजी का सेवन बेहद लाभकारी है. इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है.

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वजन को कम करे: आजकल मोटापे की समस्या से कई लोग परेशान हैं. कलौंजी पानी के रोजाना सेवन से वजन कम होता है यह वजन को कंट्रोल करने के लिए बेहद लाभकारी है. अगर आप भी मोटापा से परेशान हैं और आपका भे पेट बाहर निकला हुआ है तो कलौंजी पानी का सेवन कर सकते हैं. इससे वजन तेजी से घटेगा.

डायबिटीज के लिए लाभकारी: डायबिटीज के मरीजों के लिए कलौंजी बेहद फायदेमंद है. शुगर के लिए यह रामबाण है. कलौंजी और नींबू का सेवन डायबिटीज के लिए वरदान साबित हो सकती है. इस ड्रिंक को पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है. अगर आप भी ब्लड शुगर के मरीज हैं तो आप भी कलौंजी का सेवन कर सकते हैं.

हार्ट रहेगा हेल्दी: यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम होता है.

पाचन क्रिया ठीक रहेगी: यह पेट के स्वास्थ्य को सुधारता है, ब्लोटिंग (पेट फूलना), गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाता है.

इम्यूनिटी और सूजन में फायदेमंद: एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण यह शरीर में सूजन कम करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है.

त्वचा और बालों के लिए असरदार: एंटीऑक्सीडेंट्स के कारण यह त्वचा के दाग-धब्बों को कम करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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