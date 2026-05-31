छोड़िए दूध वाली चाय… 30 दिन इस देसी चीज से बनी चाय पीकर देखिए, सेहत को होंगे 7 चौंकाने वाले फायदे

Fennel Tea Benefits: आयुर्वेद में भारतीय किचन को सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत का खजाना भी माना गया है. यहां रखे किचन मसाले सेहत के लिए औषधि का काम करते हैं. सौफ ऐसी चीजों में से एक है. ज्यादातर इस्तेमाल लोग खाना खाने के बाद सौंफ को माउथ फ्रेशनर की तरह करते हैं. हालांकि, सौंफ (Fennel) से शरबत भी बनता है और कई व्यंजनों में भी इसे डाला जाता है. यही नहीं, स्वस्थ रहने के लिए आप सौंफ की चाय भी बनाकर पी सकते हैं. यह चाय कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाती है. यह दूध वाली चाय से ज्यादा लाभकारी है.

हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, सौंफ के सेवन से आंखें अच्छी रहती हैं. वजन कम होता है. पाचन शक्ति दुरुस्त रहती है. कब्ज, डायरिया को सौंफ (Saunf) दूर करती है. पेट को ठंडक मिलती है. अब सवाल है कि आखिर, सौंफ में कौन से पोषक तत्व होते हैं? रोज सौंफ की चाय पीने से क्या होगा? आइए जानते हैं इस बारे में-

सौंफ में मौजूद पोषक तत्व

सौंफ में कई तरह के विटामिंस, प्रोटीन, फाइबर, टोटल कार्बोहाइड्रेट्स, सोडियम, प्रोटीन, थियामिन, नायथिन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम, कॉपर, मैगनीज, जिंक आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं.

गर्मी को मारती है सौंफ की चाय

टीओआई में छपी एक खबर के अनुसार, गर्मी में चाय पीना नुकसानदायक तब हो सकता है, जब उसमें कैफीन, अदरक, मसाले आदि डालेंगे. इन चीजों से शरीर में गर्मी और भी अधिक बढ़ सकती है, जिससे ब्लोटिंग, पेट खराब हो सकता है. यदि आप एक कप सौंफ वाली चाय पीते हैं, तो शरीर की गर्मी दूर होती है, सौंफ में मौजूद एंजाइम्स से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है.

सौंफ की चाय पीने के फायदे – Saunf ki chai ke fayde

गुर्दे की पथरी में फायदेमंद: सौंफ हर्बल चाय स्वस्थ मूत्र प्रवाह को बढ़ाती है और शराब से लिवर की क्षति को रोकती है. यह पीलिया जैसे रोगों के इलाज में भी उपयोगी है. सौंफ हर्बल चाय में रक्त को साफ करने का गुण भी है. यह गुर्दे की कार्यप्रणाली में सुधार कर सकती है और गुर्दे की पथरी को होने से रोकती है.

दूध बढ़ाने में फायदेमंद: माताओं के निपल्स में दर्द और संक्रमण के इलाज में इसकी चाय लाभदायक है. इसके लिए चाय में एक सूती कपड़ा डुबो कर पीड़ादायक क्षेत्र पर प्रतिदिन तीन बार लगाएं. दूध पिलाने वाली माताएं दूध बढ़ाने के लिए डॉक्टर से सलाह ले कर इसका सेवन करें.

सांस की समस्याओं में फायदेमंद: सौंफ की चाय का उपयोग साधारण सर्दी और अस्थमा जैसी सांस की समस्याओं के इलाज में बहुत फायदेमंद है. इसके रोगाणुरोधी गुण श्वसन के रस्ते के संक्रमण से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. यह एनजाइना (angina) और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का इलाज करने में भी मदद करती है.

हार्ट के लिए फायदेमंद: सौंफ चाय विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट का एक अदभुत स्रोत है जो आपके हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है. यह आपके खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने की संभावनाको रोकती है.

वजन घटाने में फायदेमंद: यदि आप सौंफ साबुत चबाकर खाएंगे या फिर सौंफ वाली चाय पिएंगे, तो वजन कम करने में काफी हद तक मदद मिलती है. सौंफ की चाय पीने से भूख कम लगती है, जिससे आप अधिक खाने से बचे रहते हैं. सौंफ में फ्लेवोनॉएड, पॉलीफेनॉल्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो वजन कम करने में मदद करते हैं.

आंखों के लिए फायदेमंद: कभी-कभी आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती जिसके कारण आपकी आंखों में सूजन और दर्द महसूस होता है. इसके लिए आप सौंफ की चाय बना लें. उसमें एक रुई भिगो कर इसे 10 मिनट के लिए अपनी आंखों पर रखें. आपको काफी अच्छा लगेगा. यह केवल आँखों की सूजन को कम नहीं करता, अपितु नेत्र संक्रमण जैसे नेत्रश्लेष्मलाशोथ (conjunctivitis) के इलाज में भी मदद करता है.

पाचन के लिए फायदेमंद: सौंफ को एंटी-स्पास्मोडिक (ntispasmodic) कहा जाता है. इसलिए इसकी चाय का उपयोग पाचन तंत्र को आराम दिलाने, पेट की ऐंठन और गैस को कम करने और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (irritable bowel syndrome) के इलाज में मदद करने के लिए किया जाता है. इसके खुशबूदार और वायुनाशी (carminative) गुण पेट फूलना, दस्त, सूजन या पेट में ऐंठन जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है.