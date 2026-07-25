सिर्फ पेट नहीं… आपकी ये 7 आदतें भी जांघों पर चढ़ा रही हैं चर्बी! समय रहते नहीं सुधरे तो हार्ट पर आ सकती आंच

Weight gain Hobbits: क्या आप भी यह सोचकर बेफिक्र हैं कि बढ़ता वजन सिर्फ पेट तक सीमित है? अगर हां, तो सावधान हो जाइए. शरीर की कुछ छोटी-छोटी लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली गलत आदतें न केवल कमर और पेट पर फैट जमा करती हैं, बल्कि जांघों, कूल्हों और पूरे शरीर में चर्बी बढ़ाने का कारण बन सकती हैं. सबसे चिंता की बात यह है कि यही अतिरिक्त फैट धीरे-धीरे डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ा सकता है. अब सवाल है कि, आखिर कौन-सी हैं वे 7 आदतें जो चुपचाप आपके शरीर का आकार बिगाड़ रही हैं? इन्हें समय रहते कैसे बदला जाए? इस बारे में बता रही हैं अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल, लखनऊ की डाइटिशियन प्रीति पांडे-

ये आदतें जांघों को बना रही मोटा

प्रोसेस्ड फूड: मोटापे के पीछे गलत खाना सबसे पहला और आम कारण है. अगर आप प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं तो शरीर को पोषण की जगह खाली कैलोरी मिलती है. जो बेकार और फैट बढ़ाने का काम करती हैं. इन फूड्स में शुगर, प्रीजर्वेटिव और अनहेल्दी फैट को डाला जाता है.

ज्यादा शुगर: चीनी के अलावा भी कई खाद्य पदार्थ शुगर से भरे होते हैं. इनमें आपकी फेवरेट आइसक्रीम, केक, स्पोर्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, पैकेटबंद जूस आते हैं. इस्तेमाल करने के बाद बचे हुए ग्लूकोज को शरीर फैट बनाकर पेट और कमर के आसपास स्टोर कर लेता है.

गलत जीवनशैली: अगर आपको बिस्तर या सोफे पर पड़े रहना पसंद है तो मोटे होने के लिए तैयार हो जाएं. क्योंकि खाने से मिलने वाली कैलोरी को शरीर कहीं इस्तेमाल नहीं कर पाता है और यह आपके पूरे शरीर पर चर्बी बनकर जमने लगती है.

कई बीमारी: खाने के अलावा कई सारी बीमारी की वजह से अचानक वजन बढ़ने लगता है. इनमें हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज, दिल की बीमारी, पीसीओएस और डिप्रेशन शामिल है. थायराइड और पीसीओएस महिलाओं का वजन अचानक बढ़ा सकती हैं.

दवाएं: ऊपर दी गई बीमारी के अलावा इनका इलाज भी वजन बढ़ा सकता है. हार्वर्ड ने एक स्टडी के हवाले से बताया कि वजन बढ़ना डिप्रेशन की दवा का एक आम साइड इफेक्ट है, जिससे अधिकतर मरीजों को गुजरना पड़ता है.

नींद की कमी: ​वेट गेन के इस कारण पर लोगों की नजर नहीं जाती. लेकिन नींद की कमी से आपका वजन तेजी से बढ़ सकता है. क्योंकि पूरी नींद ना मिलने से मेटाबॉलिज्म, डायजेशन और कई सारे हॉर्मोन ढंग से काम नहीं कर पाते हैं.

फाइबर न लेना: खाने में फाइबर की कमी से मोटापा हो सकता है. इसलिए साबुत अनाज, फल और सब्जियां डाइट में लें. यह न्यूट्रिएंट पेट को देर तक भरा रखता है और वेट लॉस के लिए कैलोरी बर्निंग में मदद करता है.