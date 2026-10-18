Radish Benefits: सर्दियों में मूली खाने से सेहत को होंगे 7 फायदे! पाचन से लेकर ब्लड प्रेशर तक, जानें क्या कहती साइंस

Radish Health Benefits: सलाद में कुरकुरी मूली हो या मूली के पराठे, इसका स्वाद सर्दियों में खूब पसंद किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती, बल्कि शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देती है? बता दें कि, मूली में पानी, फाइबर, विटामिन सी और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. यही वजह है कि संतुलित डाइट में मूली को शामिल करना फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर मूली को डायबिटीज से छुटकारा दिलाने, कैंसर रोकने या हर तरह की पेट संबंधी समस्या दूर करने वाला बताया जाता है. इन दावों को सच मानने से पहले इनके पीछे की साइंस समझना जरूरी है. आइए जानते हैं मूली खाने से होने वाले फायदों के बारे में-

1. पाचन को बेहतर रखने में मदद

मूली में फाइबर होता है, जो पाचन तंत्र को ठीक रखने और मल त्याग को नियमित बनाने में मदद कर सकता है. पर्याप्त पानी और फाइबर लेने से कब्ज की परेशानी में राहत मिल सकती है. हालांकि, मूली को सीमित ही खाना चाहिए. क्योंकि, कुछ लोगों को मूली खाने के बाद गैस या पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है.

2. वजन घटाने में होगी मदद

मूली में कैलोरी कम और पानी की मात्रा अधिक होती है. इसे सलाद या भोजन के साथ खाने से पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है. इससे कुल कैलोरी का सेवन नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है. लेकिन सिर्फ मूली का रस पीने से वजन कम नहीं होता. इसके लिए संतुलित खानपान और नियमित शारीरिक गतिविधि जरूरी है.

3. शरीर को मिलेगा विटामिन सी

मूली में विटामिन सी पाया जाता है, जो इम्यून सिस्टम के सामान्य कामकाज, कोलेजन बनने और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाने में भूमिका निभाता है. हालांकि, मूली खाने से सर्दी-जुकाम तुरंत ठीक होने की गारंटी नहीं है.

4. ब्लड प्रेशर के लिए बेहतरीन डाइट

मूली में पोटैशियम होता है, जो शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन और सामान्य ब्लड प्रेशर बनाए रखने में मदद करता है. लेकिन ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने के लिए पूरी डाइट में नमक सीमित रखना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना भी जरूरी है.

5. शरीर में पानी की कमी होने से बचाए

रिपोर्ट के मुताबिक, मूली में पानी की मात्रा अधिक होती है. इसे खाने से रोजाना शरीर को मिलने वाले तरल पदार्थों में योगदान मिलता है. हालांकि, पर्याप्त पानी पीने का यह विकल्प नहीं है.

6. मूली के पत्ते भी हैं फायदेमंद

मूली के हरे पत्तों को फेंकने के बजाय सब्जी या अन्य व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इनमें फाइबर, विटामिन और अन्य पोषक तत्व होते हैं. इन्हें अच्छी तरह धोकर खाना बेहतर है.

7. संतुलित डाइट में मिलते हैं एंटीऑक्सिडेंट

मूली में ऐसे प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जिनमें एंटीऑक्सिडेंट गुण पाए जाते हैं. ये शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में भूमिका निभाते हैं. हालांकि, केवल मूली खाने से कैंसर या किसी दूसरी गंभीर बीमारी से बचाव की गारंटी नहीं है. इसलिए एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है.

कैसे खाएं मूली?

मूली को सलाद, सब्जी या पराठे के रूप में खा सकते हैं. इसे अच्छी तरह धोकर खाएं और अपनी पाचन क्षमता के अनुसार मात्रा तय करें. अगर आपको मूली खाने से बार-बार गैस, पेट दर्द या दूसरी परेशानी होती है, तो इसका सेवन कम करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.)