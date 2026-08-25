रात की 7-8 घंटे की नींद दिल की ढाल! 35% तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटने का दावा, स्टडी में खुलासा

Sleep and Heart Health Connection: दिनभर की भागदौड़ के बाद अगर आप रात की नींद को सिर्फ आराम समझकर नजरअंदाज करते हैं, तो अपनी आदत पर एक बार जरूर गौर करें. नींद सिर्फ थकान मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि शरीर की कई अहम प्रक्रियाओं के लिए जरूरी है. दिल की सेहत भी इससे जुड़ी हुई है. एक हालिया स्वास्थ्य अध्ययन में पर्याप्त और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे हृदय संबंधी जोखिमों में कमी से जोड़ा गया है. रिपोर्ट में करीब 7-8 घंटे की नींद को बेहतर हृदय स्वास्थ्य से जोड़ते हुए जोखिम में 35% तक कमी का दावा किया गया है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि केवल नींद पूरी करने से हृदय रोग का खतरा खत्म हो जाता है.

नींद और दिल का क्या है कनेक्शन?

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) की रिपोर्ट के मुताबिक, जब हम सोते हैं तो शरीर को आराम मिलने के साथ कई जरूरी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं. पर्याप्त नींद के दौरान शरीर को ब्लड प्रेशर, हार्मोन और तनाव से जुड़े बदलावों को संतुलित करने का मौका मिलता है. इसके उलट लगातार कम नींद लेना शरीर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. नींद की कमी को लंबे समय में हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, डायबिटीज और अन्य हृदय संबंधी जोखिम कारकों से जोड़ा गया है. ये सभी स्थितियां आगे चलकर हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती हैं.

7-8 घंटे की नींद क्यों मानी जाती है बेहतर?

हर व्यक्ति की नींद की जरूरत थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन अधिकांश वयस्कों के लिए करीब 7-9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है. लगातार 7-8 घंटे की पर्याप्त नींद लेने से शरीर को रिकवरी के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है. सिर्फ नींद की अवधि ही नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और नियमितता भी महत्वपूर्ण है. अगर कोई व्यक्ति आठ घंटे बिस्तर पर रहता है, लेकिन बार-बार उसकी नींद टूटती है या वह सुबह उठकर तरोताजा महसूस नहीं करता, तो समस्या सिर्फ घंटे गिनने से हल नहीं होगी.

कम नींद से क्या हो सकता है नुकसान?

रोज देर रात तक जागना और सुबह जल्दी उठ जाना शरीर की नींद पूरी होने से रोक सकता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और ध्यान लगाने में परेशानी हो सकती है. कुछ लोगों में नींद की कमी भूख और वजन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को भी प्रभावित कर सकती है. इसके अलावा, अनियमित नींद और खराब स्लीप क्वालिटी को हृदय स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल माना जाता है. खासकर अगर इसके साथ धूम्रपान, खराब खान-पान, शारीरिक निष्क्रियता, तनाव या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी मौजूद हों, तो जोखिम और बढ़ सकता है.

सिर्फ नींद नहीं, ये आदतें भी जरूरी

दिल को स्वस्थ रखने के लिए केवल 7-8 घंटे सोना पर्याप्त नहीं है. संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइज, स्वस्थ वजन, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना तथा धूम्रपान से दूरी बनाना भी जरूरी है. अगर आपको तेज खर्राटे, नींद में सांस रुकने जैसा महसूस होना, सुबह सिरदर्द या दिनभर अत्यधिक नींद आती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है. ये स्लीप एपनिया जैसी समस्या के संकेत हो सकते हैं.