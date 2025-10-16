सेक्स टाइमिंग बढ़ाने और एक्सट्रा प्लेजर के लिए जानें कंडोम के 6 प्रकार, फिर करें सही यूज

Benfites of Condoms: आज के समय में बाजार में कई तरह के कंडोम मिलते हैं, सस्ते और महंगे दोनों. सही कंडोम का इस्तेमाल करने से सेक्स का सही समय और अतिरिक्त आनंद सुनिश्चित हो सकता है.साथ ही, कंडोम का सही इस्तेमाल यौन समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता है.पुरुषों की जरूरतों के हिसाब से अलग-अलग तरह के कंडोम बनाए जाते हैं. कई पुरुष, सिर्फ ब्रांड, स्वाद और डॉट्स के आधार पर कंडोम खरीद लेते हैं. लेकिन आइए जानतें हैं इसके फायदे के बारे में.

कंडोम के फायदे

अन्य सेक्स स्वच्छता के उपकरणों की तुलना में, इनके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं. इसलिए सेक्स के दैरान कंडोम का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित विकल्प है.

कंडोम के प्रकार

पहले, केवल सादे कंडोम ही उपलब्ध थे, जिन्हें जेमिनी और निरोध नाम से बेचा जाता था. अब, बाजार में कई फैंसी कंडोम उपलब्ध हैं.

फ्लेवर्ड कंडोम

फ्लेवर्ड कंडोम बाज़ार में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं. चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और हरे सेब जैसे कई फ्लेवर लोकप्रिय हैं. इनकी खुशबू ने लोगों का दिल जीत लिया है. लेकिन आपको इनके इस्तेमाल के बारे में भी जानना चाहिए.

रेगुलर कंडोम

नियमित कंडोम लंबे समय से बाज़ार में उपलब्ध हैं. ये उन लोगों के लिए एकदम सही हैं जिन्हें फैंसी कंडोम पसंद नहीं हैं. ज़्यादातर पुरुष इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके बहुत कम दुष्प्रभाव होते हैं.

डॉटेड कंडोम

डॉटेड कंडोम भी फ्लेवर्ड कंडोम की तरह लोकप्रिय हैं. ये फ्लेवर्ड और प्लेन दोनों रूपों में उपलब्ध हैं. हालाँकि, ये हर किसी के इस्तेमाल के लिए नहीं हैं. इसलिए, इसे समझें.

ये भी दो प्रकार के होते हैं.

डॉटेड/एक्स्ट्रा डॉटेड कंडोम का इस्तेमाल

अगर आपके पार्टनर को रेगुलर या फ्लेवर्ड कंडोम पसंद नहीं हैं, तो आप डॉटेड कंडोम से उनकी इच्छा पूरी कर सकते हैं. एक्स्ट्रा डॉटेड कंडोम संभोग को और भी आनंददायक बनाते हैं. इनके डॉट्स किसी भी तरह की असुविधा का कारण नहीं बनते.

मोटे कंडोम

इस प्रकार के कंडोम ज़्यादा मोटे नहीं होते. हालाँकि, इन्हें रेगुलर कंडोम से ज़्यादा मोटा माना जाता है. ये पुरुषों में कई तरह की यौन कमज़ोरियों को दूर करने में कारगर माने जाते हैं.

मोटे/मोटे कंडोम का इस्तेमाल

ये कंडोम उन पुरुषों के लिए कारगर माने जाते हैं जो अपने लिंग के मोटे होने और शीघ्रपतन की शिकायत करते हैं. अगर आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो मोटे कंडोम का इस्तेमाल करने से बचें. जिन लोगों को अक्सर कंडोम फट जाता है, उन्हें भी इस तरह के कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए.

पतले कंडोम

ये कंडोम बहुत पतले होते हैं, लेकिन फटते नहीं हैं. इसलिए, आपको ब्रांड का ध्यान रखना चाहिए. हालाँकि, शीघ्रपतन की समस्या वाले पुरुषों को इनका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

लेटेक्स कंडोम

लेटेक्स कंडोम सबसे ज़्यादा लचीले होते हैं, जिससे इनके फटने की संभावना कम होती है. हालाँकि, इनका इस्तेमाल बिना यूरोलॉजिस्ट की सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक हो सकते हैं.

लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल

सामान्य से बड़े लिंग वाले पुरुषों को लेटेक्स कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए. यह एक आरामदायक फिट सुनिश्चित करता है और फटने से बचाता है. गर्भनिरोधक और सुरक्षित यौन संबंध जैसे कंडोम के इस्तेमाल के फायदे तो सभी जानते हैं. लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सही तरह के कंडोम का इस्तेमाल न केवल शीघ्रपतन (स्तंभन दोष) में मदद कर सकता है, बल्कि अतिरिक्त सेक्स समय और अतिरिक्त आनंद भी प्रदान कर सकता है.