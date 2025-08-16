Home > हेल्थ > महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!

महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!

Shilajit Health Benefits: शिलाजीत को महिलाओं के लिए पावरफुल टॉनिक के तौर पर देखा जाता है। इस सेवन से शरीर में ताजगी और थकान कम महसूस होने लगती हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 16, 2025 12:54:44 IST

Shilajit Health Benefits
Shilajit Health Benefits

Shilajit Health Benefits: शिलाजीत एक प्राचीन और शक्तिशाली औषधि है। यह शरीर में कमजोरी और थकान दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिसका निर्माण प्राकृतिक तरीके से होता है। शिलाजीत का ज्यादातर सेवन पुरुष करते हैं। महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं। इससे महिलाओं के शरीर पर अच्छा असर पड़ेगा। साथ ही इसके सेवन से शरीर की ताकत भी बढ़ जाती है। इसे खाने से मर्दों और महिलाओं दोनों को फायदा है। यह इम्यून सिस्टम और इनफर्टिलिटी से भी राहत दिलाने के काम आता है। 

शिलाजीत के 5 फायदे 

  • शारीरिक और मानसिक कमजोरी

  • थकान जैसी समस्याओं के लिए फायदेमंद

  • इम्यूनिटी को मजबूती देता है

  • शरीर में एनर्जी बढ़ाता है

  • शरीर को ताकतवर बनाता है

महिलाओं में शिलाजीत के फायदें

वजन घटाने के लिए- शिलाजीत एक लाभकारी उपाय है जो मेटाबॉलिज़्म को बढ़ावा देता है और वसा जलाने में मदद करता है। यह भूख कम करने और पाचन में सुधार करने में भी मदद करता है, जिससे स्वस्थ वज़न बनाए रखना आसान हो जाता है। वज़न कम करने में मदद के लिए स्वस्थ, संतुलित आहार लें और नियमित व्यायाम करें।

स्किन के लिए वरदान- शिलाजीत में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मुक्त कणों से लड़ते हैं, जो त्वचा की रंगत, रंजकता और समय से पहले बुढ़ापा लाने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। यह कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देता है, त्वचा की बनावट में सुधार करता है और आपको एक चमकदार चमक देता है।

हृदय को स्वास्थ्य  रखने में मददगार- शिलाजीत में ग्लूटाथियोन सहित कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हृदय रोग से बचाने में मदद करते हैं। इसमें ह्यूमिक एसिड नाम का योग भी होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने का एक प्राकृतिक तरीका है।

बढ़ती उम्र पर काबू – शिलाजीत का नियमित उपयोग ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। यह आपके शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह त्वचा की लोच बनाए रखने, झुर्रियों को कम करने और जीवन शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है।

BP कंट्रोल करना है तो अपनाएं ये जापानी ट्रिक,हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी कुछ ही दिनों में दूर

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं- मज़बूत रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है मज़बूत आप। रोग प्रतिरोधक क्षमता रोग पैदा करने वाले जीवों से लड़ने में मदद करती है। शिलाजीत में 80 से ज़्यादा ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं।

तनाव को कम करने में मददगार – रोज़मर्रा का तनाव मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। शिलाजीत में एडाप्टोजेनिक गुण होते हैं, जो शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने और भावनात्मक संतुलन व मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।

चाहिए, हड्डियों में जान और लंबाई में उड़ान ? बच्चों की हाड़ियाँ और लंबाई बढ़ने के ये है कुछ शाकाहारी पकवान

Disclaimer: इस आलेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है। पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। इन खबर इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है।

Tags: Shilajit Health Benefits
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर की किस दिशा में रखना चाहिए मनी प्लांट?

August 16, 2025

घर में शीशा लगाने के लिए ये है सबसे अच्छी...

August 16, 2025

इलायची चबाने से दूर होगी शरीर की ये समस्याएं

August 15, 2025

High BP को कंट्रोल करने के लिए खाएं ये 5...

August 15, 2025

Chia seeds vs Flax seeds वजन घटाने में कौन ज्यादा...

August 15, 2025

रोज सुबह खाली पेट इस दाल का पानी पीने से...

August 15, 2025
महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!
महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!
महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!
महिलाओं के लिए बेहद चमत्कारी साबित होगी यह देसी चीज, शरीर में फूंक देगी नई जान …वापस लौट आएगी आपकी जवानी!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?