Long Life Tips: लंबी उम्र जीने का सीक्रेट… रोज शुरू करें ये 6 आसान काम, उम्र तो बढ़ेगी बुढ़ापा नहीं!

How to Increase Life Span of Human: स्वस्थ रहते हुए लंबी उम्र की चाहत हर किसी की होती है. लेकिन, आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान ऐसा होने नहीं देता है. इसी का नतीजा है कि, इंसान की उम्र में लगातार गिरावट आने लगती है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट हमें अपनी लाइफस्टाइल और खानपान में बदलाव की सलाह देते हैं. मतलब कुछ ऐसे तरीके अपनाएं, जिससे स्वस्थ्य रहकर लंबा जीवन जी पाएं. अगर ऐसा करेंगे तो इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और बीमारियों से दूरी बनी रहेगी. अब सवाल है कि आखिर, सेहतमंद रहते हुए लंबी उम्र कैसे जिएं? आइए जानते हैं लंबी उम्र तक जीने के लिए कुछ जरूरी आदतें-

लंबी उम्र तक जीने के लिए कैसा हो रुटीन

हेल्थलाइन की खबर के अनुसार वात, पित्त और कफ को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में जाना जाता. अगर आप इनकी परेशानियों से दूर रहते हैं तो हेल्दी और लंबा जीवन जी सकते हैं. अच्छी हेल्थ और अच्छी फिटनेस सिर्फ खानपान पर ही नहीं निर्भर करता, बल्कि हमें डेली रूटीन में एक्सरसाइज और व्यायाम भी करने की जरूरत होती है. ऐसे में अगर हम डाइट और एक्सरसाइज पर प्रॉपर ध्यान दें तो इससे एक लंबा जीवन पा सकते हैं.

लंबी उम्र तक जीने का सीक्रेट

ओवरईटिंग से बचें: ज्यादा खाना खाने का भी हमारी हेल्थ और उम्र पर असर पड़ता है. यही वजह है कि फास्टिंग को लंबी उम्र के लिए एक सुप्रीम रेमेडी माना गया है. एक रिसर्च में यह सामने आया है कि अगर आप अपनी भूख का 80 प्रतिशत खाना खा लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी उम्र को घटा रहे हैं. इसलिए कभी भी भर पेट खाना मत खाएं.

जंक फूड से बचें: आजकल फ्राइड और जंक फूड कई बीमारियों की वजह बन रहा है. इससे बचने के लिए मौसमी फलों और हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए. फल और सब्जियां शरीर में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और जिंक की जरूरत को पूरी करती हैं. हालांकि, खाना खाते समय कोल्ड्रिंक से बचें. दरअसल, कोल्ड्रिंक हमारे मेटाबालिज्म को कमजोर कर सकती है.

धूम्रपान न करें: धूम्रपान कई बीमारियों को जन्म देता है. यही नहीं, इससे मौत का भी खतरा कई गुना तक बढ़ सकता है. एक रिसर्च की मानें तो जो लोग धूम्रपान के आदी होते हैं वे अपने जीवन के 10 साल खो देते हैं. ऐसे में लोगों में समय से पहले मरने की आशंका 3 गुना अधिक होती है. वहीं, जो 35 की आयु में धूम्रपान छोड़ देते हैं वे 8.5 वर्ष तक उम्र को बढ़ा सकते हैं.

तनाव-चिंता त्यागें: दौड़भाग भरी जिंदगी में तनाव होना सामान्य बात है, लेकिन अगर यह अधिक दिनों तक रहता है तो आपके लिए यह खतरे का संकेत है. तनाव और चिंता हमारे दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं. हालांकि, ध्यान रहे कि योग या एक्साइज को रुटीन में जरूर शामिल करना है.

सोने-जागने पर फोकश करें: शरीर का स्वास्थ्य बहुत हद तक सोने के समय पर भी निर्भर करता है. इसलिए देर रात तक जगना हमारे शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है. कई बार दिन के काम पर भी असर और आपकी परफार्मेंस पर भी असर पड़ सकता है. आप स्ट्रेस और एंजायटी जैसी दिक्कतों का भी शिकार हो सकते हैं.