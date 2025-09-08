अगर मुंह में दिख रहे हैं ये संकेत तो सेहत पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा

हमारा मुंह हमारी हेल्थ का आईना होता है जो कि हमें यह दिखाता है कि हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं। कई बार हम कुछ ऐसे बदलाव को नजर अंदाज कर देते हैं जो अंदर ही अंदर किसी बीमारी का संकेत हो सकते हैं, अगर आपके मुंह में बार-बार छाले हो रहे हैं, जीभ पर सफेद परत जमा हो रही है, मसूड़े से खून आ रहा है, या फिर होंठ फटने जैसी समस्याएं हो रही है तो आपको ऐसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कुछ सिग्नल है जो हमारा मुंह हमें देता है कि हमारा हमारे शरीर में किसी पोषण की कमी है या हम किसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं।

बार-बार छाले होना आयरन और विटामिन 12 की कमी

अगर आपके मुंह में भी बार-बार छाले हो रहा है तो यह सिर्फ मसालेदार खाने या गर्मी की वजह से नहीं होते हैं जब भी हमारे शरीर के अंदर आयरन और विटामिन 12 की कमी हो जाती है तो हमारा मुंह हमे यह सिग्नल देने लगता है। छाले होने के बाद आप दूध, दही , हरी सब्जियों का सेवन करें।

जीभ पर सफेद परत जमा होना हो सकता है इन्फेक्शन या पोषण की कमी

अगर आपकी जीभ पर भी सफेद परत जमा हो रही है और आपकी भी सांसों से बदबू आ रही है तो यह ओरल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन का सिग्नल हो सकता है। अगर हमारे शरीर में पोषण की कमी होती है तो यह सिग्नल देखने को मिलता है और इसी तरह अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो तो भी यह परेशानी हो सकती हैं।हमें इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पानी पीना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और मुंह की साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए।

मसूड़े से खून आना विटामिन -C की कमी का सिग्नल

अगर ब्रश करते समय आपके भी मसूड़ों से खून आने लगता है तो इसे बिल्कुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसके लिए आपको संतरा , नींबू, अमला अमरुद जैसे फलों का सेवन करना चाहिए अगर यह परेशानी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको तुरंत डेंटिस्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

होंठ फटना या कोनों में दरार आना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी

अगर आपके होंठ भी बार-बार फट रहे हैं या फिर आपके भी होठों के किनारे पर दरारें पड़ जाती हैं तो यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो सकती है यह समस्या काफी ज्यादा दर्द देती है। अगर आपको यह लगा सारा टाइम बनी रहती है तो आपको इसे नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और अपनी डाइट में दूध, अंडा, हरी सब्जी और दालों को शामिल करना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।

जीभ पर जलन या उसका का लाल होना विटामिन B12 की कमी और एनीमिया का होता हैं सिग्नल

अगर आपकी जीभ पर भी जलन हो रही है और वह लगातार लाल दिखाई दे रही है तो इससे यह सिग्नल मिलता है कि आपके शरीर में विटामिन बी 12, फोलिक एसिड और आयरन की कमी हैं। ऐसे में आपको तुरंत हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए।

बार-बार मुंह सूखना डायबिटीज और डिहाइड्रेशन का सिग्नल

अगर आपका भी मुँह बार-बार सूख रहा है तो यह सिर्फ पानी की कमी नहीं बल्कि डायबिटीज का सिग्नल भी होता है और डिहाइड्रेशन का भी संकेत हो सकता हैं। इसलिए आपको जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और अगर आपकी समस्या बढ़ती जा रही है तो आपको तुरंत ब्लड शुगर टेस्ट करवा लेना चाहिए।