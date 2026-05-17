Home > हेल्थ > चीते सी फुर्ती, घोड़े जैसी ताकत के लिए खाएं यह सूखा मेवा! 6 परेशानियां भी आने से डरेंगी, जल्द दिखेगा असर

चीते सी फुर्ती, घोड़े जैसी ताकत के लिए खाएं यह सूखा मेवा! 6 परेशानियां भी आने से डरेंगी, जल्द दिखेगा असर

Tiger Nuts Health Benefits: सेहतमंद रहने के लिए लोग तमाम ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी टाइगर नट का नाम सुना या खाया है? बता दें कि, टाइगर नट्स को अंडरग्राउंड वॉलनट भी कहते हैं. इसमें मौजूद ढेरों पोषक तत्व इसे शक्तिशाली नट बनाते हैं. इसके सेवन से मसल्स को मजबूती मिलती है, जिससे शरीर में फुर्ती आती है.

By: Lalit Kumar | Published: May 17, 2026 2:54:22 PM IST

एनर्जी का डबल डोज देता है यह फल. (Canva)
एनर्जी का डबल डोज देता है यह फल. (Canva)


Tiger Nuts Health Benefits: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में सेहतमंद रह पाना मुश्किल हो गया है. इससे बचने लिए लोग तमाम ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं. इनको डाइट में शामिल करने से व्यक्ति लंबे समय तक बीमारियों से दूर बना रहता है. आपने भी ड्राई फ्रूट्स और नट्स का सेवन जरूर किया होगा. लेकिन, क्या आपने कभी टाइगर नट का नाम सुना या खाया है? बता दें कि, टाइगर नट्स को अंडरग्राउंड वॉलनट भी कहते हैं. इसमें मौजूद ढेरों पोषक तत्व इसे शक्तिशाली नट बनाते हैं. इसके सेवन से मसल्स को मजबूती मिलती है, जिससे शरीर में फुर्ती आती है. साथ ही पेट और डायबिटीज में भी कारगर है. अब सवाल है कि आखिर इस सूखे मेवे में कौन से पोषक तत्व होते हैं? शरीर को कैसे रखता है हेल्दी? किन बीमारियों के लिए काल? आइए जानते हैं इन सवालों के बारे में-

टाइगर नट में कौन-कौन से होते हैं पोषक तत्व?

क्लीवलैंड क्लीनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर नट्स या अंडरग्राउंड वॉलनट सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है. यह प्रोटीन, अघुलनशील फाइबर, अमीनो एसिड, आयरन, जिंक, पोटैशियम, फॉस्फोरस, विटामिन सी आदि से भरपूर होता है. इसके सेवन से डायबिटीज और शुगल लेवल कंट्रोल में रहता है. साथ ही कई और भी सेहत लाभ हो सकते हैं.

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टाइगर नट्स खाने से सेहत को क्या-क्या फायदे होंगे?

पेट के लिए फायदेमंद: टाइगर नट्स में अघुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में होता है. दरअसल, अघुलनशील फाइबर युक्त चीजों के सेवन से भोजन आसानी से आंतों से गुजरता है. इससे कब्ज की संभावना कम हो जाती है. इसके अलावा, इसमें कैटालेज, लाइपेस और एमाइलेज जैसे एंजाइम होते हैं, जो खाद्य पदार्थों को तोड़ने में मदद करते हैं. इससे गैस, अपच और दस्त से राहत मिलती है.

शुगर लेवल कंट्रोल करे: यदि आपको डायबिटीज है और आपका शुगर लेवल हाई रहता है तो आप टाइगर नट्स का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद प्रोटीन में अमीनो एसिड आर्जिनिन की मात्रा काफी अधिक होती है. यह इंसुलिन के प्रोडक्शन और संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है. इससे ब्लड शुगर लेवल आसानी से मैनेज होता है.

बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाव करे: एक अध्ययन से पता चलता है कि टाइगर नट के अर्क में जीवाणुरोधी गुण होते हैं.  इसमें मौजूद 50% इथेनॉलिक अर्क ने ई.कोली, सेंट ऑरियस और साल्मोनेला एसपीपी के खिलाफ अधिकतम जीवाणुरोधी गतिविधि दिखाई. ऐसे में इसके सेवन से बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचाव होता है.

हेल्दी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए: यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो रक्त शर्करा को नहीं बढ़ाता है. यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ओलिक एसिड और विटामिन ई की उच्च सामग्री होती है, जिसका वसा पर एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव पड़ता है.

बेहतरीन प्रीबायोटिक: ये रेसिस्टेंट स्टार्च प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करके आपके पाचन तंत्र की सहायता भी करते हैं. प्रीबायोटिक्स पॉजिटिव गट बैक्टीरिया के लिए ऊर्जा स्रोत (एक प्रकार के ईंधन के रूप में) के रूप में कार्य करते हैं, जो आपके पूरे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से एक्टिव बनाए रखते हैं.

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: आप चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम समय के साथ ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहे तो बेहद जरूरी है कि आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें. टाइगर नट्स एंटीऑक्सीडेंट का एक बेहतरीन स्रोत है. इसमें विटामिन ई और ओलिक एसिड भी अधिक होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

Tags: Health News Hindihealth tips
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