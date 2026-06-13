Home > हेल्थ > रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे

रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे

Dancing Health Benefits: सेहतमंद रहने के लिए केवल खानपान ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिनचर्या, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन भी उतने ही अहम हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि, हर दिन 30 मिनट डांस करने से आप अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

By: Lalit Kumar | Published: June 13, 2026 3:13:47 PM IST

रोज डांस करने से सेहत को होंगे चौंकाने वाले फायदे. (Canva)
रोज डांस करने से सेहत को होंगे चौंकाने वाले फायदे. (Canva)


Dancing Health Benefits: सेहतमंद रहने के लिए केवल खानपान ही जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिनचर्या, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और मानसिक संतुलन भी उतने ही अहम हैं. अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि सिर्फ हेल्दी खाना खाकर वे पूरी तरह फिट रह सकते हैं, लेकिन हकीकत इससे परे है. अगर आप पौष्टिक भोजन लेते हैं, लेकिन नींद पूरी नहीं करते या शारीरिक गतिविधि नहीं करते, तो इसका असर आपकी सेहत पर जरूर पड़ता है. अगर हर दिन एक्सरसाइज या अन्य फिजिकल एक्टिविटी की जाए तो शारीरिक और मानसिक सेहत को कई चौंकाने वाले लाभ हो सकते हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि, हर दिन 30 मिनट डांस करने से आप अपनी फिटनेस को बेहतर बना सकते हैं. 

हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, डांस फुल बॉडी वर्कआउट होता है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाता है. इससे कैलोरी बर्न होती है और वजन घटाने में भी आसानी हो जाती है. कई स्टडी में यह बात सामने आ चुकी है कि डांस करने से आप हेल्दी और फिट रह सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, रोज डांस करने से आपको क्या फायदे होंगे? आइए जानते हैं डांस से होने वाले हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में-

You Might Be Interested In

30 मिनट डांस से कितनी कैलोरी बर्न होगी?

वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मिनट डांस करने से 130 से 250 कैलोरी बर्न होती है. हालांकि, यह आपके वजन, डांस की स्टाइल और इंटेंसिटी पर निर्भर करता है. फिर भी हल्का डांस करने से 100–150 कैलोरी, मध्यम डांस से 150–250 कैलोरी और तेज डांस यानी जुम्बा करने से 250–400 कैलोरी बर्न हो सकती है. 

रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे

रोज डांस करने से सेहत को होने वाले फायदे

हार्ट हेल्थ बेहतर होगी: डांस करने से हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और शरीर को मजबूती मिलती है. इससे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बनाने में मदद मिलती हैं. हालांकि यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डांस कर रहे हैं. कुछ फास्ट मूविंग डांस होते हैं, जबकि कुछ स्लोअर डांस होते हैं. दोनों ही कंडीशन में आपका शरीर और दिमाग दोनों इंवॉल्व होते हैं. डांस करना एक फुल बॉडी वर्कआउट है, जो आपको फिजिकली और मेंटली बेहतर बनाता है.

इन अंगों को भी मिलती है मजबूती: डांस करने से आपके शरीर की कोर मसल्स मूव होती हैं और मजबूती मिलती है. डांस के दौरान पैरों को चलाना बेहद जरूरी होता है और आपकी लोअर बॉडी को इससे कई तरह के फायदे होते हैं. इतना ही नहीं इससे आपके हाथ और पीठ की मसल्स भी मूव होती हैं और पूरी बॉडी फिट हो जाती है. डांस से आपकी स्ट्रैंथ बढ़ती है और फ्लैक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है. खास बात यह है कि आप डांस घर पर भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं होती.

इन बीमारियों से हो सकता बचाव: डांस करने से न सिर्फ आप खुश रहते हैं, बल्कि कई बीमारियों से भी बचाव होता है. जो लोग डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए डांस करना फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके अलावा हार्ट डिजीज और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे लोगों को भी फिट रहने के लिए डांस करना चाहिए. अगर आपको डांस करने से कोई परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tips
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

किचन सिंक के नीचे न रखें ये चीजें, बढ़ सकती...

June 13, 2026

ज्यादा अदरक का रस पीने के नुकसान

June 12, 2026

किडनी को स्वस्थ रखने के लिए कौन से फल खाएं?

June 12, 2026

शनिवार को दान करें ये चीजें, शनि दोष के अशुभ...

June 12, 2026

मनोज बाजपेयी की 6 दमदार फिल्में

June 12, 2026

कौन हैं सिंगर-रैपर बादशाह की पत्नी?

June 12, 2026
रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे
रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे
रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे
रोज 30 मिनट बिंदास होकर करें डांस, डॉक्टर के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत! हैरान कर देंगे ये 6 फायदे