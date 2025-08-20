Fatty liver habits: आज ही छोड़ दें रोज की 6 आदतें, जो आपको बनती हैं फैटी लिवर का शिकार, नहीं तो हो जाएगा तगड़ा नुकसान!

Habits that increase liver cancer risk: फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जिसके मामले युवाओं में काफ़ी देखे जाते हैं। इस लिवर की समस्या में लिवर में चर्बी जमा हो जाती है। इससे लिवर का कार्य प्रभावित होता है और अगर समय पर इलाज न किया जाए, तो कैंसर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन आदतों पर ध्यान दें जो फैटी लिवर का कारण बन सकती हैं। इस लेख में हम उन्हीं आदतों के बारे में जानेंगे।

शराब का अत्यधिक सेवन

शराब का अत्यधिक सेवन फैटी लिवर के कैंसर में बदलने का सबसे तेज़ तरीका है। यह लिवर की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाता है, सूजन को बढ़ाता है और घावों को तेज़ करता है, जिससे आपका लिवर अपरिवर्तनीय क्षति के प्रति संवेदनशील हो जाता है।

जंक फ़ूड का ज़्यादा सेवन

फास्ट फूड, तले हुए स्नैक्स और प्रोसेस्ड मील आपके लिवर पर दबाव डालते हैं। ज़्यादा नमक, तेल और प्रिज़र्वेटिव्स से चर्बी जमा होती है और कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है, जिससे लंबे समय तक कैंसर का ख़तरा बना रहता है।

खराब नींद और तनाव

लगातार तनाव और अनियमित नींद लीवर की मरम्मत में बाधा डालते हैं। हार्मोनल असंतुलन और खराब डिटॉक्स चक्र वसा के जमाव को और बिगाड़ देते हैं, जो वर्षों बाद फैटी लीवर को कैंसर की श्रेणी में धकेल सकता है।

इन लक्षणों की अनदेखी

थकान, पेट फूलना और पेट दर्द फैटी लिवर की शुरुआती चेतावनियाँ हैं। इन्हें नज़रअंदाज़ करने से इलाज में देरी होती है, जिससे निशान चुपचाप सिरोसिस और यहाँ तक कि लिवर कैंसर की ओर बढ़ सकते हैं।

ज़्यादा मीठा खाना

मीठे पेय पदार्थ, मिठाइयाँ और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट आपके लिवर में वसा की अधिकता पैदा करते हैं। चीनी की यह निरंतर वृद्धि वसा के जमाव को बढ़ावा देती है, जो समय के साथ सूजन और कैंसरकारी परिवर्तनों को जन्म दे सकती है।

आलस भरी जिंदगी

बिना किसी गतिविधि के बहुत देर तक बैठे रहने से लिवर का मेटाबॉलिज़्म कमज़ोर हो जाता है। व्यायाम की कमी से चर्बी जमा हो जाती है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकलने से रोका जा सकता है, जिससे फैटी लिवर के कैंसर में बदलने का ख़तरा बढ़ जाता है।

