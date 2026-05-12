Home > हेल्थ > पेट की गंदगी नहीं हो पा रही साफ? खाली पेट पीना शुरू करें इस पाउडर की चाय, वजन फ्री में कंट्रोल हो जाएगा

पेट की गंदगी नहीं हो पा रही साफ? खाली पेट पीना शुरू करें इस पाउडर की चाय, वजन फ्री में कंट्रोल हो जाएगा

Amla Tea Health Benefits: भारत में आंवले के कच्चे फल भी खाए जाते हैं. हालांकि, यह बहुत खट्टे होते हैं. भारतीय लोग इसकी खुराक मुख्य रूप से आंवला फल, पाउडर या पाउडर से भरे कैप्सूल के रूप में करते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि, आंवला पाउडर का उपयोग चाय बनाने, पेय और स्मूदी के रूप में भी किया जा सकता है. आंवले की चाय पेट के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही सुबह-सुबह यह चाय पीने से वजन भी कम हो सकता है.

By: Lalit Kumar | Last Updated: May 12, 2026 4:56:29 PM IST

सेहत के लिए संजीवनी है यह चाय. (Canva)
सेहत के लिए संजीवनी है यह चाय. (Canva)


Amla Tea Health Benefits: सेहतमंद रहने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं. आंवला ऐसी ही चीजों में से एक है. इसमें मौजूद पोषक तत्व इसे सुपरफूड की कैटेगरी में ला देते हैं. इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ेगी, बालों की ग्रोथ होगी और शरीर की इम्‍यूनिटी बूस्‍ट होगी. आंवले का कई तरह से उपयोग किया जा सकता है. भारत में आंवले के कच्चे फल भी खाए जाते हैं. हालांकि, यह बहुत खट्टे होते हैं. भारतीय लोग इसकी खुराक मुख्य रूप से आंवला फल, पाउडर या पाउडर से भरे कैप्सूल के रूप में करते हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि, आंवला पाउडर का उपयोग चाय बनाने, पेय और स्मूदी के रूप में भी किया जा सकता है. आंवले की चाय पेट के लिए फायदेमंद तो है ही, साथ ही सुबह-सुबह यह चाय पीने से वजन भी कम हो सकता है. आइए जानते हैं आंवला चाय के फायदों के बारे में-

आंवला पाउडर की चाय पीने के फायदे

पाचन तंत्र को रखे मजबूत: हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंवला पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. आंवला कब्ज और अपच जैसी पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार है. रोजाना आंवला की चाय पीने से पाचनतंत्र मजबूत होता है. यह वजन को बढ़ने से रोकता है.

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इम्यूनिटी बूस्ट करे: आंवला में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें विटामिन C पर्याप्त मात्रा में होती है. आंवला चाय पीने से इम्यूनिटी बढ़ती है. इससे किसी भी तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है.

मेटाबॉलिज्म बूस्ट करे: अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन कंट्रोल में रहे तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना जरूरी होता है. जबकि आंवले का नियमित सेवन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद मिलती है और वजन कम हो जाता है.

वजन घटाने में सहायक: आंवला चाय पेट के लिए भी फायदेमंद है. यह मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

डायबिटीज कंट्रोल: आंवला चाय डायबिटीज पीड़ितों के लिए भी फायदेमंद है. बता दें कि, इस चाय में एंटी-डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में सहायता करते हैं.

स्वस्थ बाल और त्वचा: आंवला चाय के एंटीऑक्सीडेंट गुण बालों को मजबूत बनाते हैं, सफेद होने से रोकते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं.हृदय स्वास्थ्य: यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने और उच्च रक्तचाप (High BP) को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है.

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Tags: Health News Hindihealth tips
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