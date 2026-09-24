Home > हेल्थ > 30 की उम्र से पहले ही सताने लगा है कमर दर्द? डॉक्टर के बताए ये 5 आसान उपाय अपनाएं, Back Pain से मिलेगी राहत

30 की उम्र से पहले ही सताने लगा है कमर दर्द? डॉक्टर के बताए ये 5 आसान उपाय अपनाएं, Back Pain से मिलेगी राहत

Back Pain Remedies: कभी कुछ देर बैठने के बाद कमर में खिंचाव महसूस होता है तो कभी उठते-बैठते अचानक दर्द परेशान करने लगता है? अगर आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है और फिर भी कमर दर्द रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें. जानें राहत पाने के आसान तरीके-

By: Lalit Kumar | Published: September 24, 2026 3:32:26 PM IST

Back Pain relife tips
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Back Pain Remedies: कभी कुछ देर बैठने के बाद कमर में खिंचाव महसूस होता है तो कभी उठते-बैठते अचानक दर्द परेशान करने लगता है? अगर आपकी उम्र अभी ज्यादा नहीं है और फिर भी कमर दर्द रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, तो इसे सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज न करें. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में घंटों एक ही पॉश्चर में बैठकर काम करना, शारीरिक गतिविधि की कमी और खानपान में जरूरी पोषक तत्वों की कमी युवाओं में भी कमर दर्द की समस्या बढ़ा सकती है.

पहले जहां Back Pain को उम्र बढ़ने से जुड़ी समस्या माना जाता था, वहीं अब युवा भी इससे परेशान नजर आ रहे हैं. लगातार लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करना, गलत तरीके से बैठना और लंबे समय तक शरीर को आराम न देना कमर पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है. अच्छी बात यह है कि रोजमर्रा की कुछ आदतों में बदलाव और सही देखभाल से इस परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है.

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झारखंड के हेल्थ एक्सपर्ट एवं क्रैनियोफेशियल सर्जन डॉ. अनुज कुमार ने कमर दर्द से राहत के लिए कुछ आसान उपाय साझा किए हैं. अगर आप भी कम उम्र में Back Pain से परेशान हैं, तो जानिए वे कौन-से 5 उपाय हैं जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके कमर को राहत देने में मदद मिल सकती है.

कमर दर्द से छुटकारा पाने के आसान उपाय

नियमित एक्सरसाइज करें: एक्सपर्ट के अनुसार, खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए नियमित तौर पर व्यायाम बेहद जरूरी है. ऐसा करने से न केवल कमर का दर्द ठीक होता है, बल्कि शरीर की फिटनेस भी बनी रहती है. साथ ही वॉकिंग और स्विमिंग भी अच्छे विकल्पों में से एक हैं. वहीं, रोजाना कम से कम 20 मिनट पैदल चलें. ऐसा करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है.

कमर पर अचानक प्रेशर न डालें: यदि आप किसी तरह का वजन उठा रहे हैं तो ध्यान रहे कि आप इसे आराम से उठाएं. क्योंकि अचानक या गलत तरीके से वजन उठाने से आपकी कमर में दर्द हो सकता है. कोशिश करें कि झटके से उठने, बैठने या सोने से भी बचें, ताकि कमर पर अचानक प्रेशर न पड़े. इसके अलावा, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हरी सब्जियों और फलों का सेवन करें.

वजन कंट्रोल करें: अनियमित दिनचर्या और गलत खानपान लगातार शरीर का मोटापा बढ़ा रहे हैं. ये शरीर के साथ कमर दर्द में भी तकलीफदेय है. इसको कंट्रोल करने के लिए नियमित एक्सरसाइज के साथ अच्छे खानपान पर ध्यान दें. ऐसा करने से कमर में होने वाला दर्द भी दूर हो सकता है.

घंटों एक पोजीशन में न बैठें: घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहना भी कमर दर्द का एक बड़ा कारण है. बेहतर होगा कि बैठने की मुद्रा को हर 15-20 मिनट में बदलते रहें, ताकि आपकी मांसपेशियां अच्छे से काम कर सकें. ऐसा करने से आप कमर दर्द से बचे रहेंगे.

सही पोस्चर में बैठें: देर तक काम करते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है. यदि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कंप्यूटर का माउस 90 डिग्री के कोण पर हो. वहीं, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गर्दन न झुकाएं बल्कि सिर्फ नजर नीची करें.

Tags: Health News Hindihealth tips
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