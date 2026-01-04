चाय के साथ ये 5 चीजें? सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर, जानें और किन फूडस को एक साथ न खाएं

Food Combination: क्या आप जानते है कि कुछ खास खाने की चीज़ों को एक साथ खाने से नुकसान हो सकता है? आपको उन खाने की चीज़ों के फायदे या पोषण नहीं मिल पाएगा? आयुर्वेद में भी ऐसे खाने को ‘विरुद्ध आहार’ कहा जाता है. जिसका मतलब है बेमेल खाना यह खाने के हानिकारक प्रभावों और सेहत पर उसके असर के बारे में बताता है. ऐसे खाने को एक साथ खाने से हमारी सेहत को नुकसान हो सकता है. मॉडर्न साइंस में भी ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें किसी खास खाने में मौजूद एक या दो पोषक तत्व, जब एक साथ खाए जाते हैं, तो दूसरे खाने से पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को रोक सकते है. इस कॉन्सेप्ट को एंटी-न्यूट्रिशन कहा जाता है.

इन खाने की चीज़ों को एक साथ खाने से बचें

चाय के साथ आयरन से भरपूर खाना

चाय में पाए जाने वाले कुछ कंपाउंड जिन्हें टैनिन और ऑक्सालेट कहते है. आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक सकते है. खासकर पौधों से मिलने वाले आयरन को ये कंपाउंड आयरन से जुड़कर शरीर में उसके एब्जॉर्प्शन को रोकते है. ब्लैक टी में सबसे ज़्यादा टैनिन होता है, लेकिन यह ग्रीन टी व्हाइट टी और ऊलोंग टी में भी पाया जाता है. इसलिए आयरन से भरपूर पौधों से मिलने वाले खाने जैसे नट्स हरी पत्तेदार सब्ज़ियां साबुत अनाज और बीन्स को चाय के साथ खाने से बचें. साथ ही खाली पेट चाय पीने से भी बचें.

क्रूसिफेरस सब्ज़ियां आयोडीन से भरपूर खाने के साथ

ब्रोकली, ब्रसेल्स स्प्राउट्स और पत्तागोभी जैसी क्रूसिफेरस सब्ज़ियों में ग्लूकोसिनोलेट नाम का एक कंपाउंड होता है. जो आयोडीन के एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है. जिससे थायराइड फंक्शन खराब हो सकता है, और गंभीर मामलों में हाइपोथायरायडिज्म या घेंघा हो सकता है. अगर आपको थायराइड से जुड़ी कोई समस्या है, तो क्रूसिफेरस सब्ज़ियों का सेवन कम करें। साथ ही, उन्हें आयोडीन से भरपूर खाने के सोर्स जैसे मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स और फोर्टिफाइड नमक के साथ खाने से बचें.

बिना भिगोए नट्स कैल्शियम से भरपूर खाने के साथ

ज़्यादातर नट्स की बाहरी सतह पर फाइटिक एसिड नाम का एक कंपाउंड होता है. जिसे एंटी-न्यूट्रिएंट माना जाता है और यह खाने से कैल्शियम, आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है. बादाम में सबसे ज़्यादा फाइटिक एसिड होता है. यह मूंगफली, सोयाबीन, दाल, मटर, अखरोट, बीन्स और ब्राज़ील नट्स में भी पाया जाता है. फाइटिक एसिड वाले खाने को खाने के साथ खाने से मिनरल की कमी हो सकती है. नट्स को रात भर भिगोने या अंकुरित करने से फाइटिक एसिड का लेवल प्रभावी ढंग से कम हो सकता है और मिनरल का एब्जॉर्प्शन बढ़ सकता है.

दूध और दही

हालांकि दूध और दही दोनों एक ही सोर्स से मिलते है. लेकिन इन्हें एक साथ खाने से कुछ लोगों को गैस्ट्रिक इरिटेशन या अपच हो सकता है. यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे बचना ही बेहतर है.

दूध और आयरन से भरपूर खाना

आयरन से भरपूर खाना या आयरन सप्लीमेंट्स को डेयरी जैसे कैल्शियम से भरपूर चीज़ों के साथ कभी न खाएं. कैल्शियम आयरन के आंतों में एब्जॉर्प्शन को कम कर सकता है, इसलिए कैल्शियम और आयरन से भरपूर खाना अलग-अलग समय पर खाना अच्छा रहता है.

खरबूजे को दूसरे खाने के साथ

खरबूजे ऐसे फल हैं जो अकेले खाने पर सबसे अच्छे से पचते है, न कि दूसरे खाने के साथ, उनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वे जल्दी पच जाते हैं, और उन्हें दूसरे खाने के साथ मिलाने से पाचन संबंधी समस्याएं या अधूरा पाचन हो सकता है. आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार खाने की यह खास इनकम्पैटिबिलिटी चिंता का विषय है.

खाने के गलत कॉम्बिनेशन आपके शरीर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं

1. दोषों (वात, पित्त, कफ) में गड़बड़ी

2. अपच या पेट फूलना

3. कब्ज या दस्त

4. त्वचा संबंधी विकार जैसे एलर्जी और रैशेज

5. पोषण की कमी