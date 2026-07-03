न दवा, न ही महंगी डाइट… इन 5 नेचुरल फूड्स को खाना करें शुरू, ताउम्र लिवर रहेगा हेल्दी और एक्टिव!

Liver Cleansing Diet: लिवर शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से है. लिवर मुख्य रूप से पित्त का निर्माण करता है जिसके माध्यम से पेट में पाचन के दौरान बने टॉक्सिक मैटेरियल शरीर से बाहर निकल जाता है. लेकिन, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, बाहर का तला-भुना खाना, अधिक चीनी, शराब का सेवन और शारीरिक निष्क्रियता लिवर को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है. लिवर शरीर का नेचुरल ‘फिल्टर’ माना जाता है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने, पोषक तत्वों को प्रोसेस करने, पित्त (बाइल) बनाने और शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने जैसे कई जरूरी काम करता है.

अक्सर सोशल मीडिया पर ‘लिवर डिटॉक्स’ या ‘लिवर की सफाई’ जैसे दावे देखने को मिलते हैं. लेकिन, हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि, एक हेल्दी लिवर सामान्य परिस्थितियों में खुद ही शरीर के विषैले पदार्थों को प्रोसेस करने में सक्षम होता है. हालांकि, यदि खानपान और जीवनशैली लगातार खराब रहे, तो लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. ऐसे में किसी चमत्कारी दवा की बजाय संतुलित आहार और हेल्दी आदतें अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल सेहतमंद रहने का फार्मूला

कैलाश दीपक हॉस्पिटल की डाइटिशियन मानसी शर्मा के अनुसार, लिवर को स्वस्थ रखने का सबसे प्रभावी तरीका कोई विशेष डिटॉक्स ड्रिंक या दवा नहीं, बल्कि संतुलित भोजन और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है. अगर किसी व्यक्ति को फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, तो उसे स्वयं उपचार करने के बजाय डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खानपान और इलाज अपनाना चाहिए.

लिवर के लिए किन चीजों का सेवन फायदेमंद

फाइबर युक्त फूड: डाइटिशियन के मुताबिक, जिन फलों और सब्जियों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, वे फूड लिवर को साफ करने में बहुत मददगार है. फाइबर वाली चीजें खाने से लिवर में जमी शुगर भी बाहर निकल जाती है. इसके लिए साबुत अनाज, बार्ली, ओटमी, सेब, चुकंदर, गाजर आदि का सेवन करें.

ग्रीन टी: ग्रीन टी पीने के कई फायदे हो सकते हैं. इससे वजन कम करने में तो मदद मिलती ही है, ग्रीन टी लिवर की सफाई भी सही से कर देती है. ग्रीन टी लिवर में मौजूद अतिरिक्त फैट को बाहर निकाल देती है. ग्रीन टी में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर में जमा फैट को बाहर निकाल देती है. ग्रीन टी ओवरऑल लिवर फंक्शन को सही करती है.

खट्टे-मीठे फल: साइट्रस फ्रूट यानी खट्टे-मीठे फलों में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो लिवर में डिटॉक्सिफाई एंजाइम को सक्रिय कर देता है. एवोकाडो, संतरा, अंगूर, ग्रेपफ्रूट, सेब इसके लिए खा सकते हैं.

अखरोट: अखरोट सिर्फ दिमाद तेज करने वाली ड्राईफ्रूट नहीं है बल्कि यह लिवर को भी साफ कर देता है. अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और एमिनो एसिड होता है. इसके साथ ही इसमें आर्जेनिन होता है जो लिवर की बढ़िया से सफाई कर देता है.

हरी सब्जियां: हरी सब्जी हर तरह से सेहत के लिए फायदेमंद है. एक्सपर्ट के मुताबिक हर दिन हरी सब्जियों का सेवन ऑवरऑल हेल्थ के लिए रामबाण है. हरी सब्जियों में शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने की क्षमता होती है. ये लिवर की सफाई अच्छे तरीके से करती है. इसके लिए आप पालक, फूलगोभी, बंदगोभी आदि का सेवन कर सकते हैं.