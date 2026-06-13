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मोटापा तो घटेगा ही… ब्रेस्ट कैंसर समेत इन बीमारियों का भी घट जाएगा जोखिम! बस हर दिन टहलना कर दीजिए शुरू

Walking Health Effects: हर उम्र के लोगों के लिए वॉक करना फायदेमंद होता है. ऐसा करने से वजन घटाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी जोखिम कम हो जाएगा. इसके बाद आपको हर दिन 8 से 10 किलोमीटर तक वाकिंग करनी होगी. आज आपको बता रहे हैं कि वॉकिंग से आपके शरीर को किस तरह के फायदे होते हैं.

By: Lalit Kumar | Published: June 13, 2026 8:08:03 PM IST

रोज टहलने से घट जाएगा कई गंभीर बीमारियों का खतरा. (Canva)
रोज टहलने से घट जाएगा कई गंभीर बीमारियों का खतरा. (Canva)


Walking Health Effects: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सेहतमंद रह पाना बड़ी चुनौती है. इसके लिए विशेषज्ञ रोजाना सुबह-शाम टहलने (वॉक करना) की सलाह देते हैं. दरअसल, सुबह की ताजी हवा में टहलने से शरीर को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं और इम्यून सिस्टम बेहतर होता है. यही वजह है कि, अक्सर आपने सुबह-शाम पार्कों में लोगों को वॉक करते हुए देखा होगा. हर उम्र के लोगों के लिए वॉक करना फायदेमंद होता है. ऐसा करने से वजन घटाने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही ब्रेस्ट कैंसर जैसी घातक बीमारी का भी जोखिम कम हो जाएगा. इसके बाद आपको हर दिन 8 से 10 किलोमीटर तक वाकिंग करनी होगी. आज आपको बता रहे हैं कि वॉकिंग से आपके शरीर को किस तरह के फायदे होते हैं.

कंट्रोल होंगे वजन बढ़ाने वाले जीन 

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन वॉक करने से हमारे शरीर में वजन बढ़ाने वाले जीन के प्रभाव को कम किया जा सकता है. हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने 12,000 से अधिक लोगों पर की गई स्टडी में पाया कि जो लोग हर दिन 1 घंटे ब्रिस्क वॉक यानी तेजी से टहलते हैं, उनके शरीर में मोटापा बढ़ाने वाले जीन का असर आधा रह जाता है. अगर आप ज्यादा चॉकलेट खाते हैं, तो हर दिन 15 मिनट की वॉक आपकी इस इच्छा को कम कर सकती है. हालिया शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि पैदल चलने से विभिन्न प्रकार के शुगर वाले स्नैक्स का सेवन कम हो सकता है.

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घट जाएगा ब्रेस्ट कैंसर का खतरा

रिपोर्ट के मुताबिक, हर दिन घूमने और फिजिकल एक्टिविटी करने से महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम कम होता है. कई रिसर्च में यह सामने आ चुका है कि फिजिकल एक्टिविटी ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम करती हैं. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के एक अध्ययन ने पाया कि जो महिलाएं सप्ताह में सात या इससे अधिक घंटे वॉक करती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा उन लोगों की तुलना में 14% कम होता है, जो प्रति सप्ताह 3 घंटे या उससे कम चलती हैं.

जोड़ों के दर्द से मिलती है राहत

अगर हर दिन वॉक और फिजिकल एक्टिविटी की जाए तो जॉइंट पेन काफी कम किया जा सकता है. कई अध्ययनों में पाया गया है कि वॉक से गठिया से संबंधित दर्द कम हो जाता है और सप्ताह में करीब 9-10 किलोमीटर चलने से भी गठिया को बनने से रोका जा सकता है. जो लोग अर्थराइटिस की समस्या से जूझ रहे हैं, उनके लिए वॉक करना काफी फायदेमंद होता है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है बूस्ट 

वॉक करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है. 1,000 से अधिक पुरुषों और महिलाओं के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग दिन में कम से कम 20 मिनट, सप्ताह में कम से कम 5 दिन वह करते हैं, वे सप्ताह में एक बार या उससे कम व्यायाम करने वालों की तुलना में 43% कम बीमार हुए. अगर वे बीमार हुए, तो यह बीमारियों के लक्षण हल्के थे.

Tags: Health News Hindihealth tips
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