Foot Massage: ‘फुट मसाज’ क्या है?… जिसे लेते ही पैरों का दर्द होता है छूमंतर, तनाव में भी मिलती राहत!

Foot Massage Benefits: आजकल की खराब दिनचर्या के चलते इंसान कई बीमारियों के शिकंजे में आ रहा है. भागदौड़ के चलते इंसान के पास न खाने का समय है और न ही ठीक से सोने का. इसी का नतीजा है कि, अनिद्रा, थकान और तनाव से पीड़ितों की संख्या लंबी है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम उपाय करते हैं. लेकिन, पैरों की मालिश यानी फुट मसाज (Foot Massage) अधिक कारगर साबित हो सकती है. जी हां, पैरों की मालिश करने से स्ट्रेस और एंग्जायटी जैसी गंभीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है. यदि आप नियमित पैरों की मालिश देते हैं तो कई और भी लाभ हो सकते हैं. अब सवाल है कि आखिर, पैरों की मालिश करने के फायदे क्या हैं? इस बारे में बता रही हैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ की आयुर्वेदाचार्य डॉ. शची श्रीवास्तव-

फुट मसाज लेने के फायदे

वजन घटाने में मदद मिलेगी: शरीर का बढ़ता वजन कम करने के लिए पैरों में मालिश बेस्ट ऑप्शन हो सकती है. बता दें कि, मालिश शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद वसा को हटाने में मदद करती है. यह पसीने के माध्यम से शरीर में मौजूद टॉक्सिक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है.

मानसिक तनाव दूर होगा: कई बार तनाव और थकान की वजह से नींद नहीं आती ऐसे में अगर आप रात को सोने से पहले तलवों पर मालिश करते हैं तो इससे तनाव भी कम होगा और थकान भी जल्द उतर जाएगी. इससे आपको अपने मन को शांत करने में भी मदद मिलेगी.

ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा: मालिश करने से मानसिक लाभ के साथ साथ कई तरह के शारीरिक लाभ भी मिलते हैं. रोजाना तलवों पर मालिश करने से जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है. मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है जिसकी वजह से नसों को आराम मिलता है.

पीरियड्स दर्द से राहत मिलेगी: पैरों की मालिश महिलाओं के लिए भी आरामदायक होती है. ऐसे में जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनको पीरियड्स पेन में आराम मिलता है. साथ ही, इस दौरान होने वाले तनाव से भी राहत मिलेगी.

फटी एड़ियों से राहत: यदि आप फटी एड़ियों की समस्या से परेशान हैं तो पैरों की मालिश कारगर साबित हो सकती है. इतना ही नहीं, नियमित मालिश करने से पैरों की स्किन सॉफ्ट भी बनती है.