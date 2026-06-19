Home > हेल्थ > 5 गंभीर बीमारियों की काट है यह ‘दुर्लभ फल’! शुगर और कैंसर में औषधि समान, इम्युनिटी भी होगी बूस्ट

5 गंभीर बीमारियों की काट है यह ‘दुर्लभ फल’! शुगर और कैंसर में औषधि समान, इम्युनिटी भी होगी बूस्ट

Benefits of Noni fruit: फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है. दरअसल, फलों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. आज आपको एक ऐसे ही दुर्लभ फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सेहत के लिए वरदान हो सकता है. आइए जानते हैं इस फल के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 19, 2026 8:59:51 PM IST

जानिए, इस दुर्लभ फल के फायदों के बारे में. (AI)
जानिए, इस दुर्लभ फल के फायदों के बारे में. (AI)


Benefits of Noni fruit: फलों का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है. दरअसल, फलों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. देशभर के अलग-अलग हिस्सों में कई तरह के फलों की पैदावार की जाती है. आज आपको एक ऐसे ही दुर्लभ फल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सेहत के लिए वरदान हो सकता है. बता दें कि, यह फल मोरिंडा सिट्रिफ़ोलिया (Morinda citrifolia) नामक पेड़ से प्राप्त होता है, जिसे नोनी फल के नाम से जाना जाता है.

आयुर्वेद के अनुसार, नोनी फल में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसकी पहचान एक खास औषधि के रूप में भी की जाती है. यह सेहत का बेहतर ख्याल रखने में मदद करता है. नोनी के पेड़ की खासियत है कि इसके पत्तों से ही नहीं जड़ों से भी हर्बल दवाएं बनाई जा सकती हैं. आइए जानते हैं नोनी का फल किन बीमारियों में फायदेमंद-  

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नोनी का फल के चौंकाने वाले फायदे

डायबिटीज कंट्रोल करे: वेबएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, नोनी का फल डायबिटीज के लिए भी काफी असरदार माना जाता है. दरअसल, नोनी फल में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर रक्त शर्करा के बढ़े हुए स्तर को कम करने में मदद करने लगते हैं. बता दें कि, ब्लड शुगर का स्तर गिराने के लिए आप नोनी पेड़ के पत्तों का भी सेवन कर सकते हैं.  

इम्यूनिटी बूस्ट करे: रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए भी नोनी फल का सेवन किया जा सकता है. बता दें कि, नोनी फल और पत्तों में एक खास प्रकार के एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने का काम करते हैं. इसके सेवन से संक्रमण आदि होने का खतरा भी कम किया जा सकता है.

कैंसर का जोखिम घटाए: नोनी फल कैंसर जैसी बीमारी के जोखिम को कम करने में असरदार माना जाता है. बता दें कि, यह फल ट्यूमर कोशिकाओं को समाप्त कर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है. इस फल का एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको निरोगी रखकर आपको लंबे समय तक जवां बनाए रखने में मदद करता है.

पेट की परेशानियों में फायदेमंद: पेट से संबंधित कई परेशानियों को दूर करने के लिए नोनी फल का सेवन अधिक फायदेमंद माना जाता है. ऐसे में जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती है उनके लिए यह नोनी फल संजीवनी की तरह काम करता है. इसके अलावा, इस खास फस का सेवन करने से कब्ज व पेट फूलने जैसी समस्याएं भी ठीक होती हैं.

स्किन के लिए फायदेमंद: नोनी एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों का अच्छा स्रोत माना जाता है. ऐसे में त्वचा की सूजन, लालिमा और जलन आदि की परेशानी होने पर इसका सेवन किया जा सकता है. इसके पत्तों में कई तत्व ऐसे पाए जाते हैं, जो एक एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करते हैं. इन पत्तों की मदद से घाव को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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