आंतों में फंसी गंदगी को आउट कर देगा यह अर्क! शुगर का मीटर भी हो जाएगा डाउन, 10 दिन में दिखने लगेगा फर्क

Health Benefits of Giloy: आयुर्वेद में तमाम ऐसी जड़ी-बूटियों का जिक्र है जो सेहत के लिए सजीवनी साबित होती हैं. सही जानकारी न होने से हम उनका लाभ नहीं ले पाते हैं. गिलोय ऐसी ही शक्तिशाली जड़ी-बूटी है. यह सेहत के लिए बेहद फायदेमंद औषधि मानी जाती है. यह ऐसी हर्ब है जिसका भारतीय संस्कृति में सदियों से उपयोग किया जाता रहा है. गिलोय का कई तरह से उपयोग किया जाता है. इसका तना सर्वाधिक उपयोग होता है. इसकी जड़ों का उपयोग भी किया जाता है. आप गिलोय का उपयोग जूस, कैप्सूल या पाउडर के रूप में कर सकते हैं. आप नियमित गिलोय का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं. ऐसा करने से न सिर्फ आंतों में की गंदगी साफ होगी, बल्कि शुगर का मीटर भी डाउन हो जाता है. यह डेंगू जैसी गंभीर बीमारी से भी लड़ने की क्षमता रखता है. आइए जानते हैं गिलोय के चमत्कारी फायदों के बारे में-

आंतों में गंदगी जमने के नुकसान

आंतों में गंदगी (मल या टॉक्सिन) जमने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है, जिससे कब्ज, गैस, ब्लॉटिंग, पेट में दर्द, लगातार थकान और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक यह गंदगी जमा रहने से गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, लीवर फेलियर, किडनी की समस्याएं और टॉक्सिन्स के कारण बलगम या कफ की समस्या बढ़ सकती है.

गिलोय के 5 बड़े फायदे

डाइजेशन सुधारे: बाहर का फास्ट फूड और ज्यादा तेल-मसाले वाले खाना खाने के कारण पेट में अपच, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इससे निजात पाने के लिए कुछ आयुर्वेदिक तरीके बेहद फायदेमंद है. उन्हीं में से एक गिलोय है. गिलोय पेट के लिए बहुत फायदेमंद है. यह डाइजेशन को सही करता है. इसके सेवन से कब्ज से राहत मिलती है. यह पेट को अच्छे से साफ करता है.

शुगर लेवल कंट्रोल करे: डायबिटीज के मरीजों के लिए गिलोय का जूस बेहद फायदेमंद है. यह हाई ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए लाभकारीहोता है. इसके रोजाना सेवन से शुगर को कंट्रोल में किया जा सकता है.

कोलेस्ट्रॉल घटाए: गिलोय का जूस पीने से कॉलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है. कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए यह बहुत फायदेमंद होता है. गिलोय में एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-इंफ़्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. गिलोय उच्च कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है.

आर्थराइटिस से राहत: गिलोय में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-अर्थरिटिस प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. यह आर्थराइटिस का उपचार करने के और इसके लक्षणों को दूर करने में बहुत मददगार है. जोड़ों में दर्द को दूर करने के लिए गिलोय के तने के भाग को दूध के साथ उबालकर इसका सेवन करें. यह आर्थराइटिस में बेहद फायदेमंद होता है.

अस्थमा में फायदेमंद: अस्थमा के मरीजों के लिए गिलोय बेहद लाभकारी है. गिलोय का इस्तेमाल अस्थमा में होने वाली समस्याएं जैसे चेस्ट टाइटनेस, खांसी, सांस लेने में समस्या, आदि में किया जाता है. अस्थमा के मरीजों के लिए गिलोय की जड़ को चबाने या गिलोय जूस को पीना लाभकारी होता है.