धूप में इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक का काम करता है यह जूस! गर्मियों में जरूर करें सेवन, सेहत को होंगे 5 बड़े फायदे

Sugarcane Juice Health Benefits: भीषण गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं. गन्ने का रस इनमें से एक है. बता दें कि, गन्ने का रस एक प्राकृतिक और सेहतमंद विकल्प के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, यह न केवल प्यास बुझाता है बल्कि शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करता है. क्योंकि, गन्ने के रस में नेचुरल शुगर, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. ये सभी तत्व शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम करते हैं. खासकर तेज धूप में बाहर निकलने वाले लोगों के लिए यह इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है. अब सवाल है कि आखिर, गर्मियों में गन्ने का रस क्यों पीना चाहिए? गर्मियों में गन्ने का रस पीने के क्या फायदे हैं? आइए जानते हैं इस बारे में-
गन्ने का रस पीने के फायदे
डिहाइड्रेशन से बचाए: गन्ने का रस शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है. यह लिवर को डिटॉक्स करने में भी सहायक माना जाता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर रहता है. कई एक्सपर्ट इसे जॉन्डिस (पीलिया) के मरीजों के लिए भी लाभकारी बताते हैं.
स्किन ग्लो बढ़ाए: गर्मियों में ठंडक देने वाला गन्ने का रस सिर्फ प्यास बुझाने का काम नहीं करता, बल्कि यह त्वचा (स्किन) के लिए भी फायदेमंद है. बता दें कि, गन्ने के रस में एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन C और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स (गंदगी) को बाहर निकालने में मदद करते हैं. जब शरीर अंदर से साफ रहता है, तो इसका सीधा असर त्वचा पर दिखता है और स्किन नेचुरल ग्लो करने लगती है.
यूरिन इंफेक्शन से बचाए: गर्मियों में बढ़ती गर्मी और पानी की कमी के कारण यूरिन इन्फेक्शन (UTI) की समस्या आम हो जाती है. ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने का रस इस परेशानी से बचाव में मददगार साबित हो सकता है. बताा दें कि, गन्ने का रस एक नेचुरल डिटॉक्स ड्रिंक है, जो शरीर से विषैले तत्वों (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालने में सहायक होता है.
तुरंत एनर्जी दे: हेल्थ एक्सपर्ट की मानें तो, गन्ने के रस में मौजूद नेचुरल शुगर शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है. यह थकान और कमजोरी को जल्दी दूर कर देता है, खासकर गर्मियों में जब शरीर जल्दी थक जाता है.
पाचन में सुधार करे: गन्ने का रस पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है. बता दें कि, इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट हल्का महसूस होता है.
एक्सपर्ट एडवाइज: विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गन्ने का रस हमेशा ताजा और साफ-सफाई वाले स्थान से ही पीना चाहिए, क्योंकि खुले में रखा रस संक्रमण का कारण बन सकता है.