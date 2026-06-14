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Tea Lovers Alert! चाय के साथ ये 5 चीज़ें खाना पड़ सकता है भारी; यहां देखें

Tea Lovers Alert: भारतीय लोगों की सुबह उठते ही पहली पसंद चाय होती है. और खाली चाय पीना तो शायद भरतीय लोगों को जचता नहीं. बहुत से लोग सुबह उठते ही या घर लौटने के बाद चाय पीते हैं. भारत में चाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है

By: Heena Khan | Published: June 14, 2026 1:04:53 PM IST

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Tea Lovers Alert: भारतीय लोगों की सुबह उठते ही पहली पसंद चाय होती है. और खाली चाय पीना तो शायद भरतीय लोगों को जचता नहीं. बहुत से लोग सुबह उठते ही या घर लौटने के बाद चाय पीते हैं. भारत में चाय रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि चाय के साथ क्या खाया जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता.

ज़्यादा मसालेदार और तेज़ स्वाद वाली चीज़ें

ज़्यादा मसालेदार या तेज़ स्वाद वाली चीज़ें जैसे लहसुन, प्याज़, हॉट सॉस, करी और मिर्च चाय के स्वाद को दबा सकती हैं. इससे चाय की खुशबू और स्वाद का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे चाय का पूरा मज़ा नहीं मिल पाता.

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चाय के साथ नींबू

चाय में नींबू का रस मिलाने की सलाह नहीं दी जाती. इससे कुछ लोगों को एसिडिटी और दस्त (डायरिया) की समस्या हो सकती है. जो लोग चाय पीने के तुरंत बाद नींबू का सेवन करते हैं, उन्हें इस कॉम्बिनेशन से बचने की सलाह दी जाती है.

चॉकलेट

चॉकलेट चाय के साथ अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसकी तेज़ मिठास चाय के नैचुरल स्वाद को दबा सकती है. हालांकि, स्वाद के बेहतर अनुभव के लिए इसे दूध वाली चाय के बजाय ब्लैक टी के साथ लेना ज़्यादा सही हो सकता है.

हल्दी

हल्दी या हल्दी से बनी चीज़ों का सेवन चाय के साथ तुरंत नहीं करना चाहिए. इस कॉम्बिनेशन से पाचन पर असर पड़ सकता है और दोनों में मौजूद कंपाउंड्स के रिएक्शन की वजह से पेट में तकलीफ़ हो सकती है.

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ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें

चाय पीने के तुरंत बाद ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें लेने से बचें. इससे दांतों में सेंसिटिविटी और पाचन से जुड़ी तकलीफ़ें, जैसे एसिडिटी और गैस की समस्या हो सकती है. अगर ज़रूरत हो, तो चाय पीने से पहले पानी पीना बेहतर है.

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य खान-पान की सलाह पर आधारित है और इसे प्रोफेशनल मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए. पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे खान-पान में कोई भी बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट्स से सलाह लें.

Tags: health tipsMorning Health Tipstea lovers
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