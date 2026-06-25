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गठिया दर्द में किन 5 चीजों को नहीं खाना चाहिए? अगर खाएंगे तो क्या होगा, एक्सपर्ट ने बताया चौंकाने वाला सच

Arthritis Pain: मौसम में होने वाले बदलाव का असर सबसे ज्यादा शरीर के जोड़ों पर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी उम्र बढ़ रही होती है. ऐसे समय में घुटनों, कंधों और अन्य जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है. इससे निजात पाने के लिए लोग तमाम चीजों का सेवन करते हैं, मगर कुछ चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में-

By: Lalit Kumar | Published: June 25, 2026 8:01:38 PM IST

जानिए, गठिया दर्द में किन चीजों का सेवन नहीं करन चाहिए? (Canva)
जानिए, गठिया दर्द में किन चीजों का सेवन नहीं करन चाहिए? (Canva)


Arthritis Pain: मौसम में होने वाले बदलाव का असर सबसे ज्यादा शरीर के जोड़ों पर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी उम्र बढ़ रही होती है. ऐसे समय में घुटनों, कंधों और अन्य जोड़ों में दर्द की शिकायत बढ़ जाती है. गठिया (अर्थराइटिस) भी ऐसी ही एक समस्या है, जिसे कभी बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था. लेकिन, आज की भागदौड़ भरी जीवनशैली, गलत खानपान और शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में आने लगे हैं. पिछले कुछ वर्षों में अर्थराइटिस के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. इस बीमारी का दर्द कई बार इतना गंभीर हो सकता है कि व्यक्ति के लिए चलना-फिरना ही नहीं, बल्कि उठना-बैठना और रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है.

इस परेशानी में केवल दवाइयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि खानपान का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ फूड्स शरीर में सूजन बढ़ाकर गठिया के दर्द को और अधिक गंभीर बना सकते हैं. इसलिए अगर आप जोड़ों के दर्द से राहत पाना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए. अब सवाल है कि आखिर, गठिया के मरीजों को कौन-सी चीजें खाने से बचना चाहिए? इस बारे में जानकारी दे रही हैं कैलाश दीपक हॉस्पिटल दिल्ली की सीनियर डाइटिशियन ऋचा शर्मा-

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गठिया दर्द में किन चीजों से बनाएं दूरी

एडेड शुगर: डाइटिशियन के मुताबिक, गठिया दर्द की परेशानी में एडेड शुगर के सेवन से बचना चाहिए. दरअसल, बॉडी में शुगर की मात्रा अधिक होने से जोड़ों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है, जिससे अर्थराइटिस का दर्द ज्यादा परेशान कर सकता है.

प्रोसेस्ड और रेड मीट: गठिया दर्द से परेशान लोगों को प्रोसेस्ड और रेड मीट को खाने से भी परहेज करना चाहिए. बता दें कि, इन दोनों के सेवन से अपाच्य प्रोटीन बढ़ने लगता है, जिससे अर्थराइटिस का दर्द भी अधिक होने लगता है.

मोटे अनाज: गठिया से पीड़ित लोगों को गेहूं, ज्वार और मैदा जैसे मोटे अनाज के सेवन से बचना चाहिए. दरअसल, ये मोटे अनाज गठिया की समस्या को बढ़ा सकते हैं. जिससे उठना-बैठना तक मुश्किल हो सकता है.

वेजिटेबल ऑयल: अगर जोड़ों के दर्द है तो वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक, वेजिटेबल ऑयल में हाई ओमेगा-6 और ओमेगा 3 फैट्स होता है, जो दर्द को बढ़ा सकता है.

अधिक नमक: अगर आप गठिया दर्द से परेशान हैं तो नमक खाना सीमित कर देना चाहिए. क्योंकि, अधिक नमक गठिया मरीजों के लिए ठीक नहीं है. इस स्थिति में आपकी परेशानी और बढ़ सकती है.

फैटी फूड्स: गठिया पीड़ितों को फैटी फूड्स के सेवन से भी बचना चाहिए. बता दें कि, इन चीजों के सेवन से शरीर में फैट जमा होता है जो मोटापे का कारण बन सकता है. यही नहीं, शरीर का अधिक वजन बढ़ने से अर्थराइटिस और बढ़ सकती है.

Tags: Health News Hindihealth tips
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