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यूरिक एसिड तेजी से बढ़ा रहे हैं ये 5 फूड्स! शरीर में ‘गंदगी’ बढ़ने से किडनी पर पड़ सकता दबाव, आज ही संभल जाएं

Uric Acid Foods: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में तमाम गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं. शरीर में तेजी से बढ़ता यूरिक एसिड इनमें से एक है. जी हां, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना आजकल काफी आम समस्या बनती जा रही है. शुरुआत में इसे सिर्फ पैरों या अंगूठे के जोड़ में दर्द और सूजन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहने पर परेशानी बढ़ सकती है.

By: Lalit Kumar | Published: August 4, 2026 6:28:14 PM IST

यूरिक एसिड तेजी से बढ़ा रहे हैं ये 5 फूड्स! (AI)
यूरिक एसिड तेजी से बढ़ा रहे हैं ये 5 फूड्स! (AI)


Uric Acid Foods: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल में तमाम गंभीर बीमारियां जन्म ले रही हैं. शरीर में तेजी से बढ़ता यूरिक एसिड इनमें से एक है. जी हां, शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ना आजकल काफी आम समस्या बनती जा रही है. शुरुआत में इसे सिर्फ पैरों या अंगूठे के जोड़ में दर्द और सूजन से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन लंबे समय तक यूरिक एसिड बढ़ा रहने पर परेशानी बढ़ सकती है. खासकर जिन लोगों को पहले से किडनी की समस्या है, उनके लिए खान-पान पर ध्यान देना और भी जरूरी हो जाता है. दिलचस्प बात यह है कि, हमारी थाली में शामिल कुछ बेहद आम चीजें ही यूरिक एसिड को बढ़ाने में भूमिका निभा सकती हैं. ऐसे में सवाल है कि आखिर, कौन-सी चीजें यूरिक एसिड को तेजी से बढ़ा सकती हैं? किन चीजों से दूरी बनाना बेहतर है? इस बारे में बता रही हैं डाइट फॉर डिलाइट क्लीनिक नोएडा की डाइटिशियन खुशबू शर्मा-

इन चीजों को खाने से बढ़ सकता यूरिक एसिड

1. ऑर्गन मीट: लिवर, किडनी, कलेजी और दूसरे ऑर्गन मीट में प्यूरीन की मात्रा काफी अधिक होती है. शरीर प्यूरीन को तोड़कर यूरिक एसिड बनाता है. इसलिए जिन लोगों का यूरिक एसिड पहले से ज्यादा है या जिन्हें गाउट की समस्या रहती है, उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करने की सलाह दी जाती है.

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2. लाल मांस: मटन, बीफ और पोर्क जैसे रेड मीट में भी प्यूरीन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है. नियमित रूप से ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर यह कुछ लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने और गाउट के अटैक का जोखिम बढ़ा सकता है. खासकर पहले से हाई यूरिक एसिड वालों को मात्रा का ध्यान रखना चाहिए.

3. कुछ सी-फूड: सार्डिन, एंकोवी, शेलफिश और कुछ अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ प्यूरीन से भरपूर हो सकते हैं. इसलिए हाई यूरिक एसिड या गाउट वाले लोगों को इन्हें सीमित मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है. हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकता है, इसलिए डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह उपयोगी रहती है.

4. मीठे ड्रिंक्स: सिर्फ प्यूरीन ही समस्या नहीं है. फ्रक्टोज से भरपूर मीठे पेय, जैसे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज्यादा शुगर वाले पैकेज्ड ड्रिंक्स, यूरिक एसिड बढ़ने से जुड़े हैं. इसलिए हाई यूरिक एसिड वालों के लिए पानी को प्राथमिकता देना और मीठे पेय कम करना बेहतर विकल्प हो सकता है.

5. शराब (बीयर): शराब का सेवन यूरिक एसिड और गाउट के जोखिम को बढ़ा सकता है. बीयर में प्यूरीन भी होता है और शराब शरीर से यूरिक एसिड बाहर निकालने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. इसलिए यूरिक एसिड या गाउट की समस्या वाले लोगों को शराब से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है.

यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या करें?

डाइटिशियन के मुताबिक, यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब यह नहीं कि हर व्यक्ति को सभी प्रोटीन वाली चीजें छोड़ देनी चाहिए. दाल, सब्जियां, साबुत अनाज और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार डाइट में शामिल किया जा सकता है. पर्याप्त पानी पीना भी महत्वपूर्ण है, हालांकि किडनी या हृदय की बीमारी में पानी की मात्रा डॉक्टर से पूछकर तय करनी चाहिए.

Tags: Health News Hindihealth tips
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