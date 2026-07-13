बैठे-बैठे कमजोर हो गई रीढ़ की हड्डी? आज से शुरू करें ये 5 असरदार एक्सरसाइज, कमर रहेगी मजबूत और शरीर रहेगा फिट

Spine Health Tips: शरीर को सीधा, संतुलित और सक्रिय बनाए रखने में रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) की सबसे अहम भूमिका होती है. यही तो है, जो पूरे शरीर को सहारा देने के साथ-साथ चलने, बैठने, झुकने और मुड़ने में मदद करती है. इतना ही नहीं, रीढ़ की हड्डी के भीतर से गुजरने वाली नसें दिमाग और शरीर के बीच संदेशों का आदान-प्रदान भी करती हैं. ऐसे में यदि स्पाइन कमजोर हो जाए या उसमें अकड़न और दर्द की समस्या शुरू हो जाए, तो इसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार, कैट-काउ पोज, भुजंगासन, चाइल्ड पोज और स्पाइनल ट्विस्ट जैसी आसान एक्सरसाइज और योगासन स्पाइन की मजबूती, लचीलेपन और बेहतर पोस्चर को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. नियमित कुछ मिनट इनका अभ्यास करने से कमर दर्द, जकड़न और मांसपेशियों में तनाव कम करने में भी सहायता मिल सकती है. आइए जानते हैं इनको करने का सही तरीका-

रीढ़ की हड्डी क्यों हो रही कमजोर

दिल्ली के योगा ट्रेनर शशांक मिश्रा बताते हैं कि, अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहे हैं और लोग एक ही कुर्सी पर बैठकर पूरा दिन गुजार देते हैं. एक ही जगह घंटों बैठकर काम करना और गलत पोश्चर रीढ़ की हड्डी को धीरे-धीरे कमजोर बना देता है. इससे कमर दर्द, गर्दन अकड़ना, झुककर चलने की आदत और जल्दी थक जाने जैसी समस्याएं होने लगती हैं. हालांकि, राहत की बात यह है कि कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास करके आप रीढ़ की हड्डी को मजबूत बना सकते हैं.

रीढ़ हड्डी मजबूत बनाने वाले 5 योगासन

कैट-काउ पोज: अगर आप स्पाइन को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कैट-काउ पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं. यह रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और कमर के तनाव को कम करता है. इसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं.

ब्रिज पोज: रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने वाली दूसरी एक्सरसाइज ब्रिज पोज है, जो लोअर बैक और हिप्स को मजबूत करता है. रोज 10 से 15 बार इसका अभ्यास करने से कमर दर्द में जल्दी राहत मिलती है. आप नियमित रूप से इसकी प्रैक्टिस करें, तो काफी फायदा मिलेगा.

भुजंगासन: एक्सपर्ट के मुताबिक, स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप भुजंगासन यानी कोबरा पोज का अभ्यास कर सकते हैं. यह स्पाइनल मसल्स को स्ट्रेच कर मजबूती देता है.

प्लैंक: इसके लिए चौथी एक्सरसाइज प्लैंक है, जो रीढ़ के साथ-साथ कोर मसल्स को भी मजबूत बनाती है. मजबूत कोर का सीधा फायदा स्पाइन को मिलता है.

सुपरमैन पोज: रीढ़ की हड्डी के लिए एक फायदेमंद एक्सरसाइज सुपरमैन पोज है. पेट के बल लेटकर हाथ-पैर ऊपर उठाने से पूरी रीढ़ एक्टिव होती है और पीठ की मसल्स मजबूत होती हैं. यह एक्सरसाइज लंबे समय तक बैठकर काम करने वालों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जाती है.