पुरुषों की मर्दाना ताकत बेहिसाब बढ़ा देंगे ये 5 ड्रिंक्स, 10 गुना बेहतर कर पाएंगे बिस्तर पर परफॉर्म!

Which Drinks Can Increase Sexual Stamina: यौन संबंध यानी सेक्सुअल रिलेशन को शानदार बनाने के लिए बिस्तर पर कॉन्फिडेंस, स्टेमिना और लिबिडो की जरूरत होती है. लेकिन, अगर इनमें से किसी भी चीज में कमी आ जाए तो सेक्स लाइफ खराब होने में देर नहीं लगती है. सेक्स पावर, स्टेमिना और डिजायर को बढ़ाने के लिए पुरुष क्या-क्या नहीं खाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ खास ड्रिंक्स को डाइट में शामिल करने से शरीर को अंदर से मजबूती के साथ-साथ हार्मोनल बैलेंस में भी सुधार आता है. जी हां, कई ऐसे ड्रिंक्स हैं जो मजबूती देने के साथ-साथ सेक्स हार्मोन्स भी बैलेंस करने में मदद करते हैं.

मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें 5 ड्रिंक्स

दूध और शहद

दूध में ऐसे कई पोष्टिक तत्व होते हैं जो शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ कई सेक्सुअल समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं. वहीं, शहद मीठा होता है जो शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है. ऐसे में बिस्तर पर जाने से करीब 1 घंटा पहले दूध और शहद पीना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

तरबूज का जूस

तरबूज को नेचुरल वियाग्रा माना जाता है. यह सिर्फ सेक्स पावर बूस्ट नहीं करता है, बल्कि डिजायर को भी बढ़ाता है. ऐसा माना जाता है कि तरबूज में साइट्रिनलाइन नाम का एमिनो एसिड होता है जो शरीर में जाने के बाद आर्जिनिन एसिड में बदल जाता है और सेक्स ऑर्गन को सही से काम करने में मदद करता है.

अश्वगंधा और दूध

शरीर की कमजोरी और थकान दूर करने में अश्वगंधा और दूध भी फायदेमंद हो सकता है. हालांकि, अगर आपका वजन ज्यादा है तो अश्वगंधा और दूध का सेवन करने से बचें, क्योंकि यह वजन भी बढ़ाता है. बिस्तर पर जाने से पहले अश्वगंधा के पाउडर को दूध में घोलकर पीएं. इसके बाद कुछ भी खाने और पीने से बचना चाहिए.

शिलाजीत और दूध

मर्दाना ताकत बढ़ाने में शिलाजीत की टक्कर कोई नहीं ले सकता है. यह सिर्फ ताकत ही नहीं, सेक्स टाइमिंग भी अच्छी कर सकता है. इसके लिए हल्के गर्म दूध में शिलाजीत को घोलकर पी सकते हैं.

सफेद मूसली और दूध

आयुर्वेद के मुताबिक, जिन पुरुषों को नपुंसकता और शीघ्रपतन की समस्या होती है उनके लिए सफेद मूसली काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. सेक्सुअल समस्याओं को दूर करने के लिए हर दिन थोड़ी सफेद मूसली को 1 कप दूध में उबालकर पी सकते हैं.

Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.