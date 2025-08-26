फैटी लिवर को नजरअंदाज करना पड़ेगा महंगा, कैंसर बनने से पहले छोड़ दें ये 5 गलतियां

Fatty Liver: आजकल फैटी लिवर बहुत तेजी से बढ़ रही बीमारियों में से एक है। पहले ये समस्या ज्यादातर शराब पीने वालों में देखने को मिलती थी, लेकिन अब यह उन लोगों में भी तेजी से फैल रही है जो शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते। इसे Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) कहते हैं। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो यही फैटी लिवर आगे चलकर NASH (Nonalcoholic Steatohepatitis), लिवर सिरोसिस और आखिर में लिवर कैंसर तक पहुंच सकता है।लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की कुछ बुरी आदतें बदल लें तो इस बीमारी से बचना पूरी तरह संभव है। आइए जानते हैं वो 5 आदतें जो फैटी लिवर को खतरनाक बना सकती हैं और जिनसे बचकर आप अपना लिवर हेल्दी रख सकते हैं।

1. ज्यादा मीठा और पैकेज्ड खाना

अगर आपकी डाइट में रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक, कैंडी, बिस्किट, पैकेज्ड स्नैक्स और फास्ट फूड शामिल है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। इन चीजों में हाई शुगर और ट्रांस फैट होता है, जो सीधा लिवर में चर्बी जमा करता है।रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग ज्यादा शुगर ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें फैटी लिवर का खतरा लगभग 40% ज्यादा होता है। धीरे-धीरे यही फैट लिवर को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। आप अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स शामिल करें।

2. घंटों बैठे रहना

आजकल की लाइफस्टाइल में घंटों लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठना आम बात है। लेकिन लंबे समय तक बैठे रहने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और लिवर में फैट जमा होने लगता है। इससे बचाव के लिए रोज कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज (जैसे वॉकिंग, साइकलिंग या स्विमिंग) जरूर करें व फोन पर बात करते समय टहलें और लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करें।

3. तली-भुनी और जंक फूड की आदत

पिज्जा, बर्गर, फ्राइड स्नैक्स, पैकेज्ड नूडल्स ये सब लिवर के लिए जहर हैं। इनमें मौजूद ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट लिवर को धीरे-धीरे कमजोर बना देते हैं।लंबे समय तक ये आदतें लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर का कारण भी बन सकती हैं।अपने खाने में ओलिव ऑयल, मछली, बीज (Seeds), एवोकाडो और सलाद शामिल करें। Mediterranean Diet फॉलो करना लिवर के लिए सबसे हेल्दी माना जाता है।

4. मोटापा और पेट पर चर्बी

ओवरवेट या मोटापा फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण है। खासकर पेट पर जमी चर्बी लिवर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।मोटापा इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और फैट तेजी से लिवर में जमने लगता है।अगर आप अपना 5–10% वजन भी घटा लें तो लिवर की हालत काफी हद तक सुधर सकती है। इसके लिए संतुलित डाइट, छोटे-छोटे मील्स, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम बेहद जरूरी है।

5. शराब और स्मोकिंग

शराब और सिगरेट दोनों ही लिवर के सबसे बड़े दुश्मन हैं।शराब लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचाती है और स्मोकिंग से शरीर में ऐसे टॉक्सिन्स जाते हैं जो कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ा देते हैं।शराब को हमेशा के लिए छोड़ दें या बहुत कम मात्रा में लें और स्मोकिंग तुरंत बंद करें। इसकी जगह पानी, ब्लैक कॉफी और हर्बल टी बेहतर विकल्प हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है