50 की उम्र में भी रहना है हेल्दी और फिट? रोज खाएं ये 5 सुपरफूड्स, दिखेंगी 10 साल कम उम्र की!

Superfoods For Women Over 50: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की एनर्जी और इम्यूनिटी कम होने लगती है, खासकर 50 की उम्र के बाद महिलाओं को पोषण का खास ध्यान रखना चाहिए. सही आहार और नियमित सुपरफूड्स की खुराक से आप न केवल फिट रह सकती हैं, बल्कि उम्र के साथ होने वाली कमजोरी और बीमारियों से भी बच सकती हैं, ये पांच सुपरफूड्स आपकी सेहत और खूबसूरती दोनों को बनाए रखने में मदद करेंगे.

अखरोट (दिमाग और हृदय के लिए वरदान)

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है, जो दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद है. रोजाना एक मुट्ठी अखरोट खाने से कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है और याददाश्त भी मजबूत होती है, इसके अलावा अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो उम्र बढ़ने के संकेतों को कम करने में मदद करते हैं.

दही (पाचन और हड्डियों के लिए जरूरी)

दही में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं. 50 की उम्र के बाद हड्डियों की कमजोरी आम बात है, और दही में कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है, रोजाना दही खाने से हड्डियों की मजबूती बढ़ती है और पेट की समस्याएं भी कम होती हैं.

हरी सब्जियां (शरीर को पोषण और ऊर्जा)

पालक, ब्रोकोली, और अन्य हरी सब्जियों में विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, ये फाइबर से भी भरपूर होती हैं, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिलती है. हरी सब्जियां रोज खाने से त्वचा चमकदार रहती है और उम्र के साथ होने वाली कमजोरी कम होती है, सब्जियों को स्टीम या हल्का भूनकर खाना सेहत के लिए सबसे अच्छा तरीका है.

बेरीज (एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर)

स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी जैसे बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुतायत में होते हैं, ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं. रोजाना एक कटोरी बेरीज खाने से इम्यूनिटी मजबूत होती है और त्वचा भी जवां दिखती है, इन्हें सीधे खा सकते हैं या स्मूदी में मिलाकर भी ले सकते हैं.

ओट्स (दिनभर एनर्जी के लिए बेस्ट )

ओट्स में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होते हैं, जो दिनभर शरीर को एनर्जी देते हैं, साथ ही ये हार्ट को स्वस्थ रखने और वजन कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं, 50 की उम्र में नियमित रूप से ओट्स का सेवन करना आसान और फायदेमंद होता है, नाश्ते में दूध या दही के साथ ओट्स खाना सबसे सरल तरीका है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है